Acuerdo PSOE-UP Los Presupuestos llegan al Consejo de Ministros tras salvar divisiones hasta última hora entre los socios de Gobierno

Pedro Sánchez no tenía previsto retrasar su aprobación, y desde el PSOE confiaban en llegar a un consenso con UP. La formación morada ha mantenido hasta el filo de las 23.00 horas que no se daban las condiciones para dar luz verde a las Cuentas del Estado. Han llegado a un acuerdo para regular el precio de los alquileres en cuatro meses.