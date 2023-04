La acusación popular recurre el archivo del 'caso Primarias' de Mañueco y duda de la imparcialidad de la Justicia

Duro y contundente se muestra el portavoz del Foro de Izquierdas-Los Verdes, Ángel Gamazo, al anunciar el recurso contra el archivo del caso Primarias en el que estaba imputado hasta el PP de Génova por una supuesta financiación ilegal del partido conservador en Salamanca.

Se trata de una trama en la que, ante la falta de militantes que estaban al día de sus pagos al partido —requisito indispensable para poder votar en las primarias— el hoy presidente de Castilla y León, y entonces alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ordenó a cargos electos del partido que pusieran dinero negro para cubrir las cuotas pendientes de esos militantes morosos. Un dinero que se entregó en negro y en mano.

Gamazo recuerda que ya hubo otro intento del mismo juez instructor de "bloquear" el asunto "justo cuando Mañueco iba a tomar posesión como presidente de la coalición de Gobierno entre PP y Ciudadanos". A su juicio, "ahora hace lo mismo a las puertas de unas elecciones".



Financiación ilegal para Mañueco

Después del primer archivo hace seis años, según Ángel Gamazo, "se impidió que siguiéramos aportando pruebas por financiación ilegal". A su juicio, "todas las pruebas que ha tratado de presentar el PP no tienen fundamento". La justificación del dinero abonado por militantes y cargos públicos no se ha podido demostrar. "Las declaraciones juradas no se han podido contrastar en absoluto", insiste el portavoz del Foro de Izquierdas-Los Verdes.



El archivo llegó de forma sorprendente para la acusación popular, "porque también estaba la acusación de la Fiscalía".



El hecho de que primero presentaran declaración jurada 39 cargos electos del PP por esa supuesta donación voluntaria —que en realidad fue una imposición de Mañueco para ganar esas primarias que le harían presidente del PP en Castilla y León— y luego otros 28, "cuando vieron que no cubrían los ingresos demostrados, demuestra que algo había que esconder".



Estos 28 nuevas declaraciones se presentaron fuera de plazo. Sin embargo, el juez instructor aceptó las nuevas declaraciones, afirma Gamazo. También recuerda que "una parte de los dirigentes del PP se ha negado a declarar a instancias del propio juez instructor".



La dimisión del presidente del PP de Salamanca

La acusación popular del caso se pregunta también que "si todo era tan correcto, ¿por qué ha dimitido el presidente del PP de Salamanca?". Para Ángel Gamazo "hay partes de la instrucción verdaderamente sorprendentes y que el juez instructor ha dado por válidas".

Las implicaciones de la Justicia con la política, especialmente con el PP, "están fuera de toda duda", insiste. "Un problema general que tenemos en España y que hay que solucionar", afirma.



La acusación popular confirmará este jueves ante los medios el recurso contra el archivo del caso que ya adelanta Público.