Adelante Andalucía cae al cuarto puesto pero advierte que la máxima preocupación está en el avance de la extrema derecha

La votación en Andalucía terminó a las ocho con mínimos históricos y entre la expectación y la preocupación. Adelante Andalucía se encontraba "nerviosa" por los datos que se iban conociendo a lo largo de la tarde. Los resultados finales han sido que han conseguido 17 escaños. En 2015 Podemos e Izquierda Unida se presentaron por separado. El objetivo era, como mínimo, mantener la suma que entonces dieron; 20 escaños. Sin embargo, no han logrado alzarse como la alternativa al PSO-A y han empeorado todos sus resultados respecto a las pasadas elecciones autonómicas.

La bajada de Adelante Andalucía no sólo tendrá consecuencias en los partidos que forman la coalición. El PSOE-A ha tenido una bajada histórica, 33 escaños, y la suma de ambas formaciones no llega a una mayoría para formar gobierno. Mientras que sí podrían formarlo PP, Ciudadanos y Vox. Si los conservadores tienen el apoyo del partido naranja y de la formación de extrema derecha logran sumar 59 escaños. Un gran giro político en la derecha andaluza.

Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, número uno y dos de Adelante Andalucía, han comparecido ante los medios de comunicación desde la sala Cartújar en Sevilla. la candidata a la presidencia, ha señalado que es un "momento histórico" y ha pedido a su militancia y simpatizantes a estar a la altura. "Lo que más nos preocupa no es nuestro número de diputados", ha indicado Rodríguez. El foco lo han puesto sobre el avance de la extrema derecha ante la que han advertido que van a estar "para hacerle frente".

"Los resultados nos preocupan mucho. Pero más por la entrada de Vox que por nuestro números de escaño", ha indicado Maillo. El candidato a la vicepresidencia ha reconocido que no han conseguido su objetivo que era mantener los resultados de 205 pero ha insistido en que el foco está en la "clave política": "Hemos asistido ante la irresponsabilidad de quienes han metido a la extrema derecha en la campaña electoral. Aquí no se rinde nadie. No nos sentimos desolados. Emocionalmente hay una quiebra por la irrupción de la extrema derecha, pero la partir de mañana estamos en oposición de disputa", ha insistido el candidato a la vicepresidencia.

(Habrá ampliación)