El segundo puesto de las elecciones andaluzas será decisivo para formar gobierno. Las mayorías absolutas han pasado a la historia; el PSOE-A tiene casi asegurada la victoria pero la pugna por ser el número dos será el foco de los resultados. Entre la coalición creen que hay muchas opciones de ganar al PP y llevan días centrando el discurso en pedir a sus militantes y simpatizantes que den el último "empujón" para dar la "sorpresa" este domingo. Según sus previsiones, las provincias que definirán el número de escaños serán Málaga, Sevilla y Almería.

Los tanteos del tándem andaluz determinan que en la provincia de Málaga pueden superar al Partido Popular. La clave estará en cuántos votos han conseguido arrebatar al PSOE-A en las últimas jornadas de la compaña. La hipótesis es que en las últimas horas se han jugado el apoyo de muchos indecisos entre apoyar a Susana Díaz y Teresa Rodríguez. Por ello, el acto de cierre de campaña de Adelante Andalucía se celebró en Málaga, con la intención de conseguir avanzar en la provincia.

Los votos que finalmente consiga Vox será otra de las claves de la jornada electoral. Varias encuestas ya pronostican varios escaños a la formación de extrema derecha, pero si consiguen recoger votos y no llegan a ganar lo suficiente para tener escaño, el sistema electoral se prevé que pueda beneficiar a Adelante Andalucía en Almería y en Sevilla. De forma que estas tres provincias son decisivas para la coalición del tándem de Teresa Rodríguez y Antonio Maillo.

A Ciudadanos ni siquiera la ven como un rival por el segundo puesto. Según fuentes de la coalición, la batalla está entre el PP y Adelante Andalucía.

Podemos e Izquierda Unida esperan un buen resultado. Ambas formaciones consideran que la coalición en la que ya llevan trabajando dos años va a dar sus frutos. IU tiene una buena base social en Andalucía y Rodríguez es una candidata que ha creado muchas expectativas. También afirman que el pacto del PSOE-A con Ciudadanos para formar gobierno en las pasadas elecciones les beneficia: "Díaz quiere a la derecha, pero Andalucía no quiere a la derecha", afirmaba la candidata del partido morado en el cierre de campaña.

El CIS que posicionó a la coalición en el segundo puesto les ha dado un gran impulso. "Dicen que vamos segundos, yo creo que las urnas siguen abiertas y puede pasar cualquier cosa", insistía Pablo Iglesias durante la última jornada de campaña. Los líderes estatales de Podemos e Izquierda Unida; Alberto Garzón, han participado juntos en tres mítines de la Comunidad Autónoma. La imagen de los cuatro dirigentes lanza a los votantes de izquierdas un mensaje de unidad que en los pasados comicios no consiguieron.

La coalición también considera que ha conseguido hacer una buena campaña y que ha sido la que más propuestas ha puesto sobre la mesa. Durante los más de 3.200 kilómetros en los últimos 15 días han denunciado que el PP y Ciudadanos intentaran hacer una campaña de ámbito estatal con constantes alusiones a Catalunya. "Ha habido una campaña de ocho provincias en la que hemos visto la ilusión creciente de gente. A Andalucía no se le gana hablando mal de otros pueblos, a Andalucía se le gana hablando bien de Andalucía", aseguraba el candidato a la vicepresencia, Maillo, este viernes en el acto final en Torremolinos.

Mientras que a la presidenta de la Junta también le han dedicado muchos reproches y algunas preguntas. Las formaciones han seguido una clara línea estratégica de posicionar a Díaz en la derecha. Desde el pasado debate electoral, la candidata a la presidencia le ha exigido en varias ocasiones que aclare si va a formar gobierno con "la derecha neoliberal", en referencia a Ciudadanos, su último socio en el Ejecutivo andaluz. Frente a esto, no ha dudado en proclamarse como "el muro de contención de la derecha", asegurando que no dará vía libre a un gobierno del PSOE-A pero que tampoco permitirán que la derecha gobierne.

Llegar a acuerdos y no a pacto. Esta es la fórmula que barajan si se mantienen con el mismo número de diputados o consiguen aumentar. Rodríguez no tiene pensado presentarse para la investidura si no gana, pero las decisiones se tomarán a partir del lunes. Lo que han dejado claro hasta el momento es que el tándem ha conseguido superar muchas expectativas. La coalición de años de trabajo no sólo será determinante para Andalucía y las futuras elecciones de 2019, también para la vida interna de Podemos después del pulso entre Rodríguez y la dirección estatal de Iglesias. La andaluza ganó y consiguió la autonomía que reclamaba. Ahora toca comprobar si este trabajo da sus frutos.