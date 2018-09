El administrador de un colegio del Opus quita carteles abertzales al paso de La Vuelta

Noche de acción en pleno centro de Bilbao. El pasado martes, cuando ya pocas personas pasaban por la zona del puente Euskalduna, un ex candidato del PP y actual administrador de un colegio mayor del Opus Dei se dedicó a arrancar carteles de la izquierda independentista vasca, colocados algunas horas antes de cara al recorrido de la Vuelta ciclista que pasaría por allí al día siguiente. Para que el acto no cayera en el olvido, el religioso popular grabó su hazaña con un móvil, que posteriormente Nuevas Generaciones de Bizkaia, las juventudes populares, subió a las redes sociales.

“Estamos encontrando unos carteles, unas pancartas. ¿Qué dicen las pancartas, Pablo?”, pregunta J.P.CH, responsable del Colegio Mayor Bidealde de Bilbao –adscrito a la Obra del Opus Dei- y ex integrante de las listas del PP en las elecciones municipales de 2015 por Getxo. Su nombre también apareció en las papeletas de los conservadores de cara a las generales de junio de 2016, en las que se presentó como candidato por el territorio de Bizkaia.

Pablo, su amigo –quien, según ha podido confirmar Público, es otro militante del PP vasco-, leyó la frase en euskera que se veía en el cartel, que para entonces ya aparecía rasgado. “Gure helmuga Euskal Herria. Nuestra meta, Euskal Herria”, destacó su compañero de aventuras. En ese preciso instante, Pablo lo arrancó. “Está acompañada por una ikurriña, que es nuestra bandera autonómica, y por tanto no la quitamos, pero los otros carteles sí. Y bueno, estamos tan tranquilos”, explica su amigo a la cámara en modo selfie.

Seguido, el ex candidato del PP agregó que también habían aparecido “unas pintadas en la carretera, por lo menos en Getxo, que es la zona de salida de La Vuelta”, con inscripciones como “Euskal Presoak Etxera” o “This is not Spain”, por lo que “había que hacer algo”. “Tenemos que tomar carta en este asunto. Si no lo hacen otros, lo haremos nosotros”, remató.

El vídeo acaba con las dudas de J.P.CH. sobre si el plástico de los carteles arrancados debía ser arrojado en el contenedor de envases. “Sagrado Corazón de Bilbao, ya hemos empezado la primera etapa de nuestra labor”, dice su compañero Pablo, mientras J.P.CH. se aproxima al contenedor amarillo. El reloj marcaba las 0.58. “Reciclamos, no tiramos a la basura, ni ensuciamos las calles, ni los edificios públicos como hacen otros que rompen, incendian, ocupan, para reivindicar. Nosotros somos gente civilizada, ciudadanos de a pie”.



A las redes en versión corta

El pasado martes por la noche, Nuevas Generaciones de Bizkaia publicó en Twitter una versión algo más corta de ese mismo video, bajo el lema “Siempre fieles a nuestros principios”. Allí se incluyen también imágenes del borrado de las pintadas independentistas y a favor de los presos que habían sido realizadas en Getxo.

La acción fue aplaudida por el periodista ultraconservador Hermann Tersch, que lo difundió a través de las redes sociales. “Esto sí. Frente a los enemigos de la Constitución y de España y frente a los terroristas, firmeza y nada de concordia. A por los lazos y la propaganda filoterrorista”, escribió. “Si no quieren crispación que cumplan la ley, respeten la libertad de todos los españoles y respeten a España”, advirtió.

Esto sí. Frente a los enemigos de la Constitución y de España y frente a los terroriistas, firmeza y nada de concordia. A por los lazos y la propaganda filoterrorista. Si no quieren crispación que cumplan la ley, respeten la libertad de todos los españoles y respeten a España. https://t.co/8V5EIHuO4X — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 12 de septiembre de 2018

Mientras tanto, por distintas redes sociales circula ya la versión entera del vídeo, en la que se ve al administrador del colegio mayor del Opus Dei hablando a la cámara. Público se puso en contacto con J.P.CH, quien primero alegó que estaba cenando y aseguró no recordar ese vídeo en cuestión. Ante la insistencia de este periódico, optó por cortar abruptamente la llamada.