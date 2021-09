La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha condicionado este jueves que se pueda seguir adelante con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat a que el Govern de la Generalitat muestre un "posicionamiento único" sobre el proyecto, ya que, a su juicio, fue esta división de criterio la que ha llevado al Ejecutivo Central a suspender la inversión.

Preguntada sobre si la suspensión es definitiva o todavía se puede reconducir, Sánchez ha afirmado que no tiene "una varita mágica" para saber si el gobierno catalán va a ser capaz de mostrar un posicionamiento único. Así, ha puesto la responsabilidad sobre presidente Pere Aragonès (ERC), quien, a su juicio, debe mostrar "sin ambigüedades" que mantiene el acuerdo del pasado 2 de agosto.

Si esto no sucede, el Ejecutivo aplazará durante al menos cinco años la ampliación del aeródromo catalán. "No se podrá volver a incluir hasta el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), a partir de 2026", ha apuntado la exalcaldesa de Gavà en sendas entrevistas a la Cadena Ser y Rac1.

La propia ministra anunció a principios de agosto un acuerdo con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona con una inversión de 1.700 millones de euros, que fue sellado por el Ministerio y el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts).

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, la ministra ha indicado que "eso parece que no es así" y que a todo el mundo le ha quedado claro que la decisión no está "madura". Además ha reiterado que no hay mucho tiempo porque la aprobación debe pasar por el Consejo de Ministros del 28 de septiembre para cumplir con los plazos que establece la normativa europea.

En la mañana de este jueves, la ministra afirmó que no había margen para retomar la ampliación en esta legislatura y que era una "oportunidad perdida", después de que ella misma anunciase su suspensión este miércoles argumentando falta de confianza y divisiones internas del Ejecutivo catalán.

La ministra también ha señalado que no han querido presionar porque llevan trabajando en ello más de dos años y la decisión de suspender la inversión se debe a que se ha roto el acuerdo del 2 de agosto: "La confianza se ha quebrado".

"No hemos maniobrado en ningún momento, vamos a hacer públicas las actas de todas las reuniones, si alguien tiene dudas puede analizar las actas, los explicamos las veces que haga falta, la posición de este gobierno ha sido nítida", ha añadido.

Progreso y sostenibilidad

"No íbamos a presentar un proyecto a la UE que no supiéramos que iba a contar con su aval. En todo el programa de actuación que se tenía que elaborar y profundizar durante todos estos meses a la hora de redactar el plan director, éramos responsables de presentar todas las medidas medioambientales que hicieran compatible el desarrollo de la infraestructura", ha defendido.

Considera que con esta decisión se pierde la oportunidad de mejorar incluso un espacio que presentaba algunos déficits, así como la posibilidad de demostrar que es posible apostar por el progreso y desarrollo económico y hacerlo bien sin cometer errores del pasado en materia ambiental.

"El sector aeronáutico está cambiando, hay aviones pequeños que no dependen de combustibles fósiles, que dependen del hidrógeno, hay el compromiso para que sector cumpla con objetivos del cambio climático", ha añadido.

Aragonés acusa al Gobierno de chantaje

Para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el anuncio del Gobierno de paralizar la inversión en El Prat es "un chantaje" y "una maniobra de presión" para que el Govern "acepte acríticamente" el proyecto de Aena, que afecta a la laguna de La Ricarda.

En una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, Aragonès ha apuntado, no obstante, que el Govern no quiere renunciar a la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto, pero "bien hecha, con consenso, y buscando alternativas".

Según el presidente catalán, el Gobierno "nunca ha tenido voluntad de invertir en Cataluña ni en el aeropuerto", sino que quiere "imponer un modelo de desarrollismo propio de otra época". En su opinión, la ampliación de la infraestructura "se tiene que trabajar bien" y no "en quince días", como ha hecho, según Aragonès, el Gobierno.

El Ejecutivo, en boca de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha negado que haya chantajeado al Govern y ha apuntado que tal vez éste "no sea capaz de explicar cómo ha dejado escapar para su tierra una inversión de 1.700 millones de euros".

En medio de este cruce de acusaciones, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró (JxCat), ha apelado a "la responsabilidad" del Gobierno para reconducir el proyecto, a la vez que ha admitido su "enojo" con la postura de ERC.

Colau celebra que el Gobierno pare "el desastre"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este jueves que el Gobierno haya parado el "desastre" de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que cree que atenta contra los derechos humanos, la prosperidad y las oportunidades que la sociedad necesita.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, tras visitar la laguna de la Ricarda.

"Hoy estamos contentas porque el sentido común se impone. Lo que hoy celebramos es una victoria de la ciudadanía que hace mucho tiempo que dice que hay que hacer cambios", y cree que no se deben buscar culpables ni en cuestiones menores sobre partidos políticos.

No obstante, Colau ha dicho que "queda mucho trabajo por hacer" en la lucha por la emergencia climático y ha pedido mirar hacia el futuro y abordar los fondos europeos y las inversiones que deben hacerse en movilidad sostenible.

Belarra pide acabar con el "transporte especulativo"

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado a aprovechar la paralización de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat para "replantear el viejo modelo de transporte especulativo" y apostar por una "movilidad sostenible".

Mediante un comentario en Twitter, Belarra ha subrayado que la ampliación del aeropuerto del Prat "pone en riesgo la biodiversidad de su entorno natural". "Su paralización debería replantear el viejo modelo de transporte especulativo y caduco que solo favorece a una minoría privilegiada y apostar por una movilidad sostenible y de futuro", ha desgranado.

El PP pide la comparecencia de la ministra

El Partido Popular ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que explique las razones que han llevado al Ejecutivo a paralizar la inversión prevista para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Concretamente, los populares solicitan la comparecencia de Sánchez en la Comisión correspondiente de la Cámara Baja para conocer "todos los extremos, en relación al desistimiento por parte del Gobierno de la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y su consolidación como hub intercontinental".

Además, han registrado una batería de preguntas escritas para que la ministra explique a qué se refería cuando afirmaba que existe "una deuda histórica en materia de infraestructuras en Catalunya".



Los agentes económicos dicen estar perplejos

Los agentes económicos catalanes han mostrado su "indignación y perplejidad" ante este inesperado anuncio y han emplazado a Gobierno y Generalitat a retomar los contactos para hacer posible la inversión.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha cargado especialmente contra el Govern, al que ha pedido una rápida rectificación, y ha dicho que la patronal hará lo que esté en sus manos para propiciar que se retome el diálogo.

"Que el Gobierno y Govern abran un diálogo en profundidad que permita volver a aprobar la inversión del aeropuerto", ha reclamado Sánchez Llibre, que ha dicho que los empresarios no se quedarán "parados ante lo que puede ser la ruina de la economía catalana".

La patronal de las pymes catalanas, Pimec, ha calificado de "esperpéntica" la situación y ha exigido a los dos gobiernos que se sienten a negociar, convencida de que hay soluciones que garantizan el respeto medioambiental.

Hoteleros y comerciantes también han puesto el grito en el cielo ante la suspensión del proyecto y han reclamado que se retome para no perjudicar el futuro social, laboral y económico de Catalunya.