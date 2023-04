Los afectados del metro de Madrid se manifestarán el 2 de mayo en Sol pese a la prohibición de la Delegación del Gobierno

La plataforma de afectados por las obras de la Línea 7B del metro de Madrid ha anunciado que se concentrarán en la Puerta del Sol el próximo 2 de mayo, pese a la decisión de la Delegación del Gobierno en la comunidad de prohibir esa ubicación y trasladar su protesta a la calle Arenal, a 300 metros.

En un comunicado, la plataforma acusa al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de sucumbir "a las presiones" del PP y del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso para impedir que se manifiesten frente a la sede del Gobierno autonómico. Advierten de que no ven "motivo alguno para alterar" su "hoja de ruta", y reiteran: "El día 2 de mayo las víctimas de la línea 7B de metro se concentrarán en la Puerta del Sol".

La plataforma está formada por las familias propietarias e inquilinas de los inmuebles de San Fernando de Henares afectados por las obras que la Comunidad de Madrid desarrolla en el metro para la ampliación de la Línea 7B. Su intención era manifestarse el 2 de mayo, festividad en Madrid, frente a la sede del Gobierno de Ayuso, que prevé celebrar allí los actos institucionales conmemorativos.

Traslado de la protesta a la calle Arenal

La Delegación del Gobierno, sin embargo, decidió trasladar la protesta a la calle Arenal arguyendo que había constatado, advertida por el Ayuntamiento y la comunidad, "la existencia de causas objetivas que pudieran dificultar el ejercicio del derecho de reunión por parte de los convocantes". Éstos deberán trasladar su concentración a la calle Arenal, concretamente a la altura de la iglesia de San Ginés, "sin obstaculizar el acceso a los edificios ni el normal funcionamiento de los establecimientos públicos existentes en la zona".

Según los convocantes, la decisión se ha tomado sin que exista "ningún motivo que justifique este cambio, salvo evitar la repercusión mediática negativa que podría tener ver a las víctimas de la línea 7B de metro a las puertas de la sede del Gobierno regional".

"Esto supone un posicionamiento incongruente y contrario a lo expresado por el Gobierno de la nación, que ha mostrado su apoyo expreso a las víctimas de la Línea 7B de metro", continúa la plataforma, que recuerda que el ministro de presidencia Felix Bolaños, "expresó públicamente su sensibilidad hacia este problema". "El propio delegado del Gobierno", añade, "señaló recientemente que no había motivos para que no pudieran coexistir la concentración propuesta por la plataforma y los otros actos culturales e institucionales que se iban a realizar ese mismo día".

"Es más, ya hubo una negociación previa para aplazar el acto para no coincidir con otros actos. Por lo que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno eran plenamente conscientes desde el día 20 de abril de la naturaleza y las condiciones de la concentración. Por estos motivos no entendemos la decisión y no vemos motivo alguno para alterar nuestra hoja de ruta", concluyen.