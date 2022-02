La Agencia de Protección de Datos avala que la Policía haga fotos de DNI en circunstancias "excepcionales"

La pandemia ha valido a la Policía Nacional para identificar a manifestantes y fotografiar sus DNI mediante el uso de teléfonos móviles. Así se desprende de una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha dado la razón a los agentes que en marzo de 2021 actuaron de esa forma tras interceptar a tres asistentes a una movilización por la libertad de Pablo Hasél en Madrid.

Según ha dado a conocer Red Jurídica a través de su cuenta de Twitter, la AEPD ha notificado "el archivo de un procedimiento sancionador contra la Dirección General de Policía" por el caso de tres personas que "habían denunciado que en una manifestación se les identificó haciendo fotos a sus DNIs con un teléfono móvil".

De acuerdo al contenido del expediente, uno de los denunciantes relató que fue identificado en dos ocasiones, la primera a la altura de la estación de Atocha y la segunda cuando decidió abandonar la movilización. Fue entonces cuando varios agentes le impidieron el paso y le indicaron que solo podría marcharse "si les mostraba de nuevo la documentación".

"Acepté, le entregué al agente mi documento, lo fotografió con un teléfono y me lo devolvió y me marché. Pese a que lo requerí verbalmente, en ningún momento se me informó del motivo por le que se me estaba identificando", describió el denunciante, al tiempo que agregó que "existen distintos videos por internet" en los que se observa precisamente "cómo se practicaron las identificaciones mediante la toma de fotografías de los DNI". El fotoperiodista Juan Carlos Mohr difundió algunas de esas imágenes a través de Twitter.

"En ningún momento me informaron de si los móviles pertenecían al Ministerio del Interior, al Cuerpo Nacional de Policía o si por el contrario eran propiedad del policía", agregó el manifestante en su denuncia. En tal sentido, remarcó que "en el caso de que los móviles fueran de uso personal de los policías se estaría vulnerando lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos".

En el marco del procedimiento abierto en la AEPD, la Policía reconoció que aquel día se tomaron fotografías de los documentos de identidad de manifestantes, al tiempo que alegó que se trataba de una manifestación no comunicada a la Delegación de Gobierno de Madrid.

Explicó además que "las identificaciones mencionadas se realizaron fotografiando los documentos de identidad con un teléfono móvil perteneciente al Jefe del Núcleo de la Unidad actuante" y aseguró que "las imágenes del DNI tomadas fueron inmediatamente borradas del dispositivo móvil, sin que fuese usada en ese momento ni en otro posterior para fin distinto del que motivó la actuación policial ni ser necesaria para ninguna diligencia posterior".

La Policía alega que "dicha forma de actuación" fue "excepcional" y estuvo motivada "por las cautelas propias orientadas a limitar al máximo cualquier riesgo para la salud de los funcionarios actuantes". "La única finalidad de tomar una imagen del documento de identidad, dadas las circunstancias en las que se realizó la identificación, fue evitar la manipulación de este, y mantener la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias", señala.

En tal sentido, reconoce que si bien "era posible una recogida de los datos menos invasiva", dicha posibilidad "redundaría en perjuicio de la seguridad de los agentes y particulares, al ampliar el tiempo de contacto interpersonal".

Fuentes de Red Jurídica señalaron a Público que al inicio del primer confinamiento por la pandemia recibieron muchas consultas de personas que habían sido identificadas mediante ese mismo procedimiento.

"Antifascistas y anarquistas"

En ese mismo documento, la Policía entra en otros detalles más políticos y menos pandémicos en relación a la manifestación. "Convocantes: colectivos de extrema izquierda, antifascistas y anarquistas, entre otros. Durante el acto se corearon las siguientes frases: 'Madrid será la tumba del fascismo', 'Fuera policías de los barrios de Madrid', 'Policía asesina', entre otros", describe en su informe.

Asimismo, la Dirección General de Policía alude tanto a "riesgo de atentado contra los agentes de la autoridad, a la vistas de las manifestaciones verbales de los asistentes", como al "riesgo de contagio por el virus covid-19, el cual se multiplica en estos actos multitudinarios".

"Circunstancias excepcionales"

Protección de Datos ha decidido archivar el expediente, argumentando que "la utilización del teléfono móvil para la toma de fotografías del DNI de los reclamantes, en las circunstancias tan excepcionales como las expuestas, cumple con el principio de minimización del dato".

"No estamos de acuerdo con el criterio, ni con la valoración del riesgo que hizo la policía (los vídeos no parecen indicar riesgos de violencia), pero al menos ahora el criterio es claro: solo está justificado hacer fotos en casos excepcionales", ha destacado Red Jurídica.

Asimismo, la organización de abogados ha remarcado que "a la Policía le ha bastado con alegar que el móvil usado era oficial. No ha identificado el teléfono, ni aportado documentos, ni nada".