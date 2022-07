Aída Castillejo: "Cuando vienes a vivir a Rivas te impregnas de las ganas de construir tu ciudad"

Aída Castillejo (Izquierda Unida) es desde este miércoles la nueva alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, la 'aldea gala' de la izquierda en una comunidad cuyos ayuntamientos son, de manera mayoritaria, conservadores. La regidora toma así el relevo de Pedro del Cura, alcalde durante ocho años de este municipio que, como se comprometió, ha dejado su cargo tras dos legislaturas al frente.

Castillejo se muestra "orgullosa" de su ciudad, una ciudad "comprometida" que hace que una madre del AMPA se vuelva una "reivindicativa" que pinta pancartas para luchar porque la calidad del aire en su municipio sea buena. "Rivas es una ciudad que se ha construido a sí misma con todas las manos y la cabeza de la gente que vive aquí", destaca.

De sus objetivos en la legislatura, de sus referentes políticos y de la relación institucional entre un fortín de la izquierda como Rivas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso, habla Castillejo en esta entrevista con Público.

¿Cuáles serán las principales líneas de trabajo desde aquí hasta final de legislatura?

La primera medida que ya he tomado es que hemos llamado a la Consejería de Sanidad para pedir una cita con el consejero, con Enrique Ruiz Escudero, porque hace mucho tiempo que esta ciudad viene reclamando el cuarto centro de salud con especialidades y seguimos con esa infraestructura, no parada, es que ni siquiera se ha iniciado. Si algo habíamos aprendido de la pandemia es que los servicios públicos están ahí para salvarnos cuando peor vienen dadas y sin duda alguna ese servicio público es, en primer lugar, el sanitario. En segundo lugar es que las noticias con las que nos hemos levantado estos días es con el cierre de todos los servicios de urgencias de atención primaria de la Comunidad de Madrid, lo que se ve alterado con las urgencias hospitalarias, están ya desbordadas y en una ciudad como Rivas, que estamos cerca de los 100.000 habitantes, esa falta del cuarto centro de salud ya no es que sea una necesidad, es que es vital que esa infraestructura sea una realidad en nuestra ciudad.

¿Cree que hay una determinación de Ayuso para ahogar Rivas por ser una ciudad gobernada por la izquierda?

Quisiera creer que no. Quisiera creer, y así se lo haré saber también a la presidenta, que podemos seguir trabajando desde la lealtad institucional. Rivas siempre lo ha intentado, el Colegio de la Luna es un claro ejemplo, lo construimos porque fuimos capaces de llegar a un acuerdo entre ambas instituciones, Rivas adelantó el dinero de esta construcción y fue una realidad y estuvo a tiempo para el inicio del curso escolar en el que lo inauguramos. Lo que queremos es seguir trabajando con esa lealtad institucional, pero para la lealtad hace falta que las dos instituciones quieran seguir trabajando en esa línea. Espero que juntas ambas administraciones podamos seguir avanzando en derechos y necesidades que tiene nuestra ciudad.

¿Qué tiene Rivas para ser esa 'aldea gala' de la izquierda en un mar azul del PP?

Creo que tiene una ciudadanía muy comprometida. Rivas es una ciudad que se ha construido a sí misma con todas las manos y la cabeza de la gente que vive aquí, quienes llevamos viviendo muchos años pero también quienes acaban de llegar. Alguna mamá de algún AMPA me comentaba alguna vez que sus propias amigas le preguntaban qué pasaba con el aire de Rivas, que se había vuelto una reivindicativa que ahora hacía pancartas. Cuando vienes a vivir a Rivas te impregnas un poco de esas ganas de construir tu ciudad y eso enseguida hace que el sentimiento de pertenencia a Rivas sea muy grande y haga que cada una desde nuestra pequeña parcelita podamos aportar para que ese orgullo de ciudad que sentimos sea cada día un poquito mayor.

¿Qué se puede aportar desde los ayuntamientos para cambiar el signo político de la Comunidad de Madrid que gestiona buena parte de los servicios públicos?

Lo que se puede aportar son experiencias y, sobre todo, demostrar que hay otra manera de hacer las cosas, que hay una manera en la que los servicios públicos se defienden pero se defienden de verdad, se siguen prestando, y son los servicios públicos los que al final atienden las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Los ayuntamientos somos la primera ventana a la que acude un vecino o vecina cuando tiene un problema, sin importar de quién sea la competencia, y eso es lo que tenemos que seguir demostrando, que en los municipios en los que gobierna la izquierda los servicios públicos se defienden y sabemos construir la ciudad de la mano de nuestros vecinos y vecinas. Rivas, además, es un ejemplo maravilloso de cómo la izquierda unida trabaja por nuestra ciudad y por hacer cada día un poco más fácil y más justa la vida de nuestros vecinos.

¿Cuáles son sus principales referentes políticos?



Yo tengo un principal referente político al que he despedido hoy y lo he hecho con muchísima pena, pero sé que Pedro (Del Cura) nos va a seguir acompañando porque es un cuadro y un valor político que la izquierda no se puede permitir perder y que, además, estoy convencida y lo sé, que no va a dejar de militar en la izquierda. Mi primer referente es él, y luego tengo muchos referentes; yo me crie en la época de Julio Anguita, me he criado escuchando todas esas historias de referentes como Marcelino (Camacho), Dolores (Ibárruri), tengo muchos. Pero tengo un referente personal que es mi abuelo; fue un preso político, y hoy y todos los días es un referente político, personal y humano al que casi le debo más la lealtad. Todos esos que lucharon para que yo, una mujer joven, pueda ser hoy alcaldesa de una ciudad.