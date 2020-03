El presidente del PP, Pablo Casado, ha comparecido nada más terminar la declaración instucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado su apoyo en la declaración del estado de alarma: "Si hace falta prologarlo, contará con el apoyo del PP. Estaremos a la altura de las circunstancias, respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas necesarias", ha asegurado. Sin embargo, el líder de la oposición no ha dejado pasar la ocasión y ha criticado que las medidas han sido "insuficientes" hasta ahora.

"Se han cometido graves negligencias por parte del Gobierno, como alentar a ir una manifestación multitudinaria el pasado domingo y se ha ido a remolque de los acontecimientos, pero tiempo habrá de dilucidar responsabilidades", ha señalado el conservador. "Es hora de pasar de ir por detrás a anticiparse. Pasar a la firmeza y la determinación", ha sido el mensaje final del líder popular.

El Gobierno decretará este sábado en Consejo de Ministros extraordinario el estado de alarma durante 15 días, para contar con "recursos legales extraordinarios", que permitan combatir la expansión del Covid-19. Sánchez ha justificado la declaración del estado de alarma -y el resto de "decisiones excepcionales" del Ejecutivo- afirmando que permitirá "movilizar todos los recursos del Estado, para proteger mejor la salud de los ciudadanos".



Casado marca una dura oposición al Gobierno

En una comparecencia improvisada el jueves, el conservador endureció el tono contra el Ejecutivo, calificando de "insuficientes" las medidas anunciadas por el socialista en la anterior jornada: "El Gobierno está reaccionando muy tarde, se está parapetando en la ciencia y en la técnica en vez de ejercer un liderazgo político que guíe a España en la salida de esta crisis", manifestó.



El líder del PP, al contrario que Ciudadanos, no está sopesando votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "No he entendido si lo que pretende Sánchez es que aprobemos los PGE que ya ha elaborado con los Podemos y los independentistas", aseveró, haciendo hincapié en que se necesitarían, mínimo, 3 meses, para su trámite. "Las crisis para el PSOE son siempre pasajeras e importadas, pero las consecuencias acaban siendo duraderas".



El PP se encuentra en pie de guerra por las críticas a los recortes en la sanidad madrileña. Los efectos de estos recortes y privatizaciones implantadas durante años por los Gobiernos autonómicos del PP están saliendo a la luz estos días con la expansión del coronavirus especialmente en la Comunidad de Madrid, lo que ha generado la reacción de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo.