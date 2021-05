El fin del estado de alarma sigue copando la actualidad en el Congreso de los Diputados. Un mes antes de que esta situación excepcional venciera, casi todos los grupos de la Cámara Baja pidieron al Gobierno una alternativa o paraguas jurídico para que las comunidades autónomas pudieran tomar medidas frente a la covid-19 sin que la Justicia las tumbara. Tras la aprobación del decreto que deja en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre las restricciones, los grupos mostraron su desconfianza sobre si esta propuesta era la alternativa más adecuada.

Ahora, apenas tres días después del fin del estado de alarma, la mayoría de las fuerzas del Congreso, entre ellas los socios de investidura, han criticado el "caos jurídico" generado por la "inacción" del Ejecutivo a la hora de abordar un plan b a esta situación de excepcionalidad. Mientras, el PSOE ha reiterado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rechazar que se vuelva a aplicar el estado de alarma. "Lo peor de la pandemia ya ha pasado y la excepcionalidad no es imprescindible", ha sostenido este martes la portavoz del grupo socialista ene el Congreso, Adriana Lastra.

En este sentido, la parlamentaria del PSOE ha justificado que los jueces puedan decidir sobre medidas que afectan a derechos fundamentales, como los confinamientos perimetrales o el toque de queda, porque "estamos en un Estado de derecho". Aunque ha avisado de que el fin del estado de alarma no implica el fin de la pandemia, Lastra ha dejado claro que "no se está preparando ninguna norma ni ningún cambio normativo porque ya existe el arsenal suficiente para que las comunidades puedan tomar medidas en cada territorio", en referencia al real decreto aprobado el pasado martes.

En esta línea, Adriana Lastra ha señalado que los "buenos datos" del proceso de vacunación y la "fase" en la que se encuentra la pandemia demuestran que se puede acabar con esta situación de excepcionalidad. "El Ejecutivo tiene la obligación de garantizar, en cuanto se pueda, que los ciudadanos vuelvan a la normalidad", ha apostillado.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha incidido en que el Gobierno está "trabajando". Por ello, ha añadido, aprobó la norma para unificar doctrina ante las posibles restricciones. "Evidentemente, a la vista de la situación, va tomando las decisiones que se requiere", ha matizado. Al mismo tiempo, ha reconocido que entiende las críticas de los grupos porque supone un "debate complejo", pero ha afeado que el PP, el principal partido de la oposición, ponga sobre la mesa planteamientos "espurios": "No ayuda que un día llame a una cosa libertad y, al día siguiente, diga que es un caos".

Por otro lado, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha calificado de "irresponsable" que el Gobierno no haya puesto sobre la mesa nuevas medidas para proteger a la ciudadanía frente a la pandemia. "No se puede pasar de 0 a 100 así", ha dicho este martes en rueda de prensa. Su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reflexionado en esta línea, pidiendo "no caer en la tentación" de responsabilizar a la ciudadanía de lo que está sucediendo, ya que "es una irresponsabilidad compartida de las administraciones".

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha lamentado que ya "se va tarde" si el Gobierno quiere volver a cambiar la legislación ordinaria para ofrecer una alternativa a las comunidades sin la necesidad de que el Supremo tenga que pronunciarse, como tendrá que hacerlo ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no autorizar las restricciones frente a la covid-19. "¿Cuánto vamos a tardar? Si volamos, un mes", ha sostenido.

Visto el "caos y la incertidumbre" de los ciudadanos derivada de sustituir el estado de alarma "por nada" y "pasar la patata caliente" a las comunidades y la Justicia, el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han pedido al Gobierno que tome las riendas de la desescalada, ya que ha decidido "lavarse las manos".