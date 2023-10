Albares ofrece España como posible sede de una Conferencia Internacional por la Paz entre Israel y Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha propuesto este lunes a sus homólogos europeos la celebración de una Conferencia Internacional por la Paz entre Israel y Palestina. El ministro ha abierto la puerta a que se celebre en España.

Albares ha participado en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en Luxemburgo. Tras este encuentro, finalizado sin acuerdo sobre la petición a Israel de una "pausa humanitaria", el ministro ha explicado ante los medios la iniciativa.

"Queremos que no sea una conferencia como hemos visto en otras ocasiones sino que pueda suponer una paz definitiva. Esa paz definitiva, para toda la región, solo llegará a través de la solución de los dos estados. Es la solución que he puesto encima de la mesa", ha señalado Albares.

La primera condición para que lleve a cabo, según Albares, es "que cese la violencia". Por ello, todavía no hay fecha ni lugar. Pero sí que se ha mostrado dispuesto a que España sea la sede. "El lugar poco importa si se cumple el objetivo. España siempre estará dispuesto a acoger este objetivo. Lo hicimos en Madrid en 1991", ha destacado el ministro.

Ese año se celebró una pionera conferencia con presencia de Israel y Palestina, que sirvió como antesala de los famosos Acuerdos de Oslo tres años después.

Este encuentro se suma a la petición que hizo Pedro Sánchez hace unos días, y que este lunes ha vuelto a realizar Albares, de aprovechar el próximo 27 de noviembre. Ese día Barcelona acoge, como es habitual, una cumbre euromediterránea. Representantes de Israel y Palestina son invitado en condiciones de "igualdad", según ha afirmado Albares.

No está confirmada todavía la presencia de ambas partes y es difícil adivinar la situación que habrá en Oriente Medio entonces. "Es imposible saber las condiciones de violencia, esperamos que ya no exista. Pero no es una cita que debamos dejar de pasar sin más", ha afirmado el ministro de Exteriores. Moncloa quiere que Barcelona sirva como impulso para el diálogo.