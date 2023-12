Alberto Garzón, en su despedida: "IU es imprescindible para el futuro de la izquierda en este país"

Tras más de siete años como coordinador federal de IU, Alberto Garzón anunció hace unos días que dejaba su cargo. Lo hizo tras la investidura de Pedro Sánchez y tras haber renunciado hace meses a formar parte tanto de las listas electorales como del Consejo de Ministros. Esta tarde ha presentado formalmente su dimisión y ha realizado su último discurso como líder de IU al inicio de la reunión de la Coordinadora Federal del partido.

"Me estoy yendo a plazos", ha comentado al comenzar Garzón su intervención delante de los dirigentes de IU en el espacio Ecoo de Madrid. No ha escondido el hasta hoy coordinador federal los momentos de "dificultad" que ha pasado su formación durante estos últimos años. Pero su análisis es que en la actualidad IU está fuerte. "Hoy culmina una etapa que culmina con éxito. No estaba escrito que esto pasara", ha destacado.

Garzón se ha retrotraído hasta 2015, año en el que fue por primera vez candidato de IU a la Presidencia del Gobierno. En aquella campaña electoral, a la que IU todavía no se presentó junto a Podemos, tuvo incluso problemas de salud, como ha reconocido. "Entonces decían que íbamos a desaparecer", ha recordado. "Hemos conseguido que IU sea una fuerza que contribuya a transformar este país", ha añadido al respecto.

El ya excoordinador de IU ha puesto en valor el papel de su formación a la hora de conformar el primer Gobierno de coalición progresista. Una tarea en la que siguen inmersos y volverán a tener representación, con Sira Rego como ministra de Juventud e Infancia. "Estoy orgulloso de los resultados conseguidos", ha dicho. Garzón valora de forma positiva la presencia en el Ejecutivo "en un escenario de lucha descarnada contra la derecha y extrema derecha que está penetrando en todos los espacios del Estado".

Frente a los "complejos" de la película La Vida de Brian que hay en la izquierda, Garzón ha puesto de relieve la unidad en IU. "Hemos mantenido una cohesión sustantiva", ha dicho, en comparación a otros espacios externos. "No era fácil. Lo fácil es la discrepancia, la polarización y las peleas imposibles de resolver. Hemos optado por el diálogo y el encuentro. Somos plurales y hemos sabido gestionar estas disputas internas de manera que se ha fortalecido IU", ha destacado.

El papel de IU en el futuro debe ser importante, ha destacado Garzón. "Es un punto de inicio muy bonito donde IU es imprescindible para el futuro de la izquierda en este país", ha señalado. El político malagueño ha reivindicado los orígenes de IU, fundada en 1986, y los hilos rojo, verde (ecologismo), violeta (feminismo) o blanco (pacifismo) que se unieron entonces.

Para finalizar, Garzón ha reconocido que esta decisión personal y política de abandonar la primera línea tiene "un punto de alivio". "Creo que los proyectos colectivos son colectivos también en las responsabilidades. Es mucho mejor que cambiemos responsabilidades y que haya renovación de cargos, algo fundamental para que no nos consumamos con el ejercicio de las tareas", ha manifestado.

"Cambian las trincheras. Paso a otras trincheras distintas pero no cambian las luchas. Nos vamos a seguir encontrando en todas. Nos vamos a encontrar en las calles, en las instituciones, defendiendo las mejoras de vida de la clase trabajadora, la protección del planeta o por la lucha contra el patriarcado y por la paz", ha continuado.

"Con eso armados vamos a ser una pieza indispensable para el futuro de este país. Creo que IU puede jugar un papel fundamental ensamblando las diferentes piezas de la diversa izquierda de este país que no siempre parece encajar bien pero que tiene que hacerlo de alguna manera para que la sociedad encuentre un instrumento que le permita mejorar su vida ", ha finalizado Garzón antes de su habitual "Salud y República".

IU afronta ahora un proceso de renovación, como informó este medio, que tiene varios pasos. En el encuentro de esta tarde, el partido deberá decidir dos asuntos: el nombramiento de una dirección provisional (una suerte de comisión gestora) que lleve el día a día de IU hasta la renovación formal de su cúpula, por un lado; y el calendario para celebrar la Asamblea Federal extraordinaria, por otro.