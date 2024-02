Alberto Garzón renuncia a incorporarse a Acento tras las críticas recibidas

El exministro de Consumo y excoordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha rechazado finalmente incorporarse a Acento, la consultora política dirigida por José Blanco, tras las críticas recibidas por parte del espacio político de la izquierda alternativa. A través de un mensaje en la red social X, el exministro ha explicado que no ocupará el puesto para el que había sido designado para no perjudicar a su espacio en futuras convocatorias electorales.

"No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros y compañeras de militancia en su necesaria misión de lograr el mejor resultado posible en las futuras convocatorias electorales. Siempre he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal y considero que debe seguir siendo así", ha escrito en sus redes.

El martes se conoció que el exministro había sido fichado por Acento como nuevo director de Prospectiva GeoPolitica. La consultora tiene como CEO y socio fundador a José Blanco, exministro y exsecretario de Organización del PSOE durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la formación socialista. En su organigrama también figura como presidente el exdirigente del PP Alfonso Alonso y la firma se define como consultora especializada en el ámbito público.

Tras conocerse su fichaje (que él mismo confirmó), varios dirigentes de la izquierda (también excompañeros de Garzón en Izquierda Unida) criticaron lo que consideran una "puerta giratoria", y algunos tildaron a la consultora de ser una empresa pro marroquí y de asesorar a empresas del Ibex.

En el anuncio en el que expresa su renuncia, el exdirigente de IU critica lo que considera algunas "dinámicas tóxicas" en la izquierda y lamenta las críticas. "Pienso que la izquierda tiene que reflexionar sobre cómo trata a los hombres y a las mujeres que dedican su tiempo, energía y su vida, lo más preciado que tenemos, a los proyectos colectivos. Si algo he aprendido de la política es que es una trituradora de personas. La izquierda en la que yo creo no debería de reproducir esas prácticas que expulsan a más gente de la que integran", ha expresado.

Garzón ha defendido que "tras 12 años de buenos momentos, pero también de mucho estrés, ansiedad y de falta de tiempo para estar con mi familia" anunció que "contribuiría a la lucha por un mundo ecosocialista desde diversos espacios", entre los que se incluye "la asesoría profesional en materias de las que, considero, tengo conocimientos suficientes".

El exministro ha desvelado que recibió otras ofertas de consultoras, pero que fue la de Acento la que encajó más con su "propósito". En este sentido, ha dado las gracias a Pepe Blanco y a la firma "para quienes esta situación es particularmente injusta".

"Pureza izquierdista"

El exdirigente de IU ha defendido que su concepción de la izquierda no es "prejuiciosa e inquisitorial, donde lo importante no es el lucimiento personal en términos de pureza izquierdista, sino tener más influencia en todos los espacios posibles". "Seguiré pensando que es una buena noticia que haya personas de izquierdas desempeñando su trabajo en espacios de análisis, reflexión o prospección sobre el futuro complejo del planeta".

"Las instituciones en general y los gobiernos en particular, por cierto, también son espacios que no están exentos de contradicciones", ha precisado. El exministro ha asegurado sentirse "frustrado" y dolido: "Duele que tras tantos años dejándome la salud por un proyecto colectivo, y empleando tantas horas en agotadoras disputas internas, sienta que las dinámicas tóxicas que nunca compartí me persigan incluso ahora que estoy fuera de la política formal".

"Este es el estado político y emocional en el que se encuentra la izquierda. Siento si he contribuido de alguna u otra manera a alimentar el malestar colectivo", ha escrito, después de que algunos de sus excompañeros recordasen el discurso de rechazo a las puertas giratorias que el exministro abanderó durante su carrera política.

"Desde mis inicios, mis decisiones y mis acciones han ido siempre en la dirección de proteger el espacio y el proyecto colectivos. Así seguirá siendo y es por ello esta renuncia", ha zanjado.