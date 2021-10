En Comú Podem no se ha sumado a la petición de Podemos, su socio en el espacio confederal, de exigir la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la retirada del escaño del exdiputado del grupo morado Alberto Rodríguez. "No hemos tenido esa discusión dentro del grupo confederal y como secretario primero de la Mesa, no voy a opinar sobre eso", ha respondido el también diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello.

Si bien, la confluencia catalana del espacio confederal sí se ha mantenido tajante al denunciar la decisión tomada de forma "unilateral" por la tercera autoridad del Estado, "sin previo aviso" al resto de componentes de la Mesa y en contra del informe de los letrados, que mediante argumentos sólidos avalaba que Rodríguez mantuviera su escaño en el Congreso.

"Queremos ser claros en la denuncia de esta injusticia. Hemos sido claros en la Mesa, ya que hemos visto una actuación [por parte de Batet] que no ha estado a la altura de las circunstancias", ha relatado en rueda de prensa el diputado de comuns para después apuntar que la retirada del escaño de este diputado supone un "daño irreparable, un nefasto día para el parlamentarismo".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que el proceso que desencadenó en la retirada del escaño al exdiputado Alberto Rodríguez está "plagado de irregularidades" y ha insistido que la presidenta del Congreso debe dimitir "por dignidad", ya que "ha cedido al chantaje" del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

También ha señalado que parece "obvio" y "evidente" que el nuevo informe del letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, avalando la determinación de Batet es "a posteriori" de que se formalizada la comunicación para retirar a Rodríguez del escaño. "Todo el proceso esta lleno de irregularidades, un informe contradice al primero sin que nada haya cambiado. Es una irregularidad más", ha ahondado el dirigente de la formación morada.