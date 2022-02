El alcalde de Badalona se someterá a una cuestión de confianza cuatro meses después de echar a Albiol

Han pasado poco más de 100 días desde que el socialista Rubén Guijarro levantaba la vara por primera vez después de desbancar de la alcaldía de Badalona al popular Xavier Garcia Albiol a través de una moción de censura. Pero ahora, tendrá que someterse a una cuestión de confianza si quiere sacar adelante su propuesta de presupuesto para 2022 al no haber conseguido los apoyos necesarios para aprobarlo en el pleno de este martes. Guanyem Badalona en Comú (candidatura próxima a la CUP) se comprometió en el acuerdo para la investidura pero, finalmente, ha votado en contra.

Han pasado dos meses desde que el gobierno formado por el PSC, ERC, Comuns y JxCat presentó la propuesta de presupuesto, que asciende a 245,5 millones de euros, 78 millones más respecto a 2021 (prorrogado desde 2019). Para aprobarlo, era imprescindible el voto favorable o la abstención de los cuatro concejales de Guanyem Badalona en Comú, ya que el PP de Xavier Garcia Albiol, con 11 concejales, ya había anunciado que votaría en contra.

Aunque en su inicio no mostró demasiadas reticencias, Guanyem se reunió con el gobierno municipal y le pidió incorporar algunas partidas al presupuesto. Pero no fue suficiente con el compromiso del ejecutivo del socialista Rubén Guijarro. Guanyem reclamaba un documento escrito donde quedaran reflejados los cambios. Al no recibir estas concreciones y reclamar que llevaban días pidiendo un nuevo encuentro, la formación municipalista daba por congeladas las negociaciones. Más tarde, reclamó su entrada en el gobierno y supeditaba así la aprobación del presupuesto a su incorporación al ejecutivo. "Un gobierno estable que garantice que la emergencia social, la mejora de equipamientos y resolver el colapso de la maquinaria municipal sea una prioridad en el documento del presupuesto", decía a finales de enero la portavoz de Guanyem Badalona en Comú, Nora San Sebastián.

Fueron precisamente los cuatro concejales de esta formación quienes el pasado mes de noviembre decidieron no entrar en el gobierno "por falta de confianza" cuando presentaron la moción de censura contra Garcia Albiol. En esta ocasión, ha sido el gobierno quien lo descarta: "La ciudad no puede permitirse más cambios de gobierno a medio mandato", aseguraba Christian Carneado, portavoz del PSC, respondiendo a la propuesta de Guanyem.

El gobierno mantuvo la presentación del presupuesto en el pleno de este mes de febrero aunque tanto PP como Guanyem les pidieron que lo retiraran. El último encuentro entre Guanyem y el gobierno municipal se produjo la mañana de este mismo martes, horas antes del pleno. El alcalde, Rubén Guijarro, pidió la abstención a la formación municipalista pero Guanyem insistía en que se retirara el dictamen del pleno. "Presuponemos que quieren aprobarlo vía moción de confianza, por la puerta trasera", dijo Nora San Sebastián, portavoz de Guanyem. "Es una lástima que los dos grupos de la oposición quieran poner obstáculos a lo que la ciudadanía necesita en vez de dar una imagen de consenso", lamentaba Rubén Guijarro, tras el encuentro entre ambas formaciones.



El pleno tumba el presupuesto

Y ninguna sorpresa al llegar a la sesión plenaria. Tanto Guanyem Badalona en Comú como el PP votaron en contra a pesar de la insistencia del alcalde para que cambiaran su sentido del voto. "Absténganse, no paralicemos la aprobación inicial y sigamos negociando", suplicaba Guijarro. Y Guanyem volvió a pedirle que retirara el punto del orden del día. "La estrategia del PSC sigue siendo la misma de siempre, tensar la cuerda, llevarlo al límite", decía Nora San Sebastián. Desde el PP, el presidente del grupo municipal, Juan Fernández, calificaba de "farsa" la presentación del presupuesto y reprochaba al gobierno que "han actuado como un gobierno despótico porque no han querido negociar ni consensuar".

En la sesión plenaria, todavía realizada de forma telemática, también intervino el presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB). Julio Molina también pidió a Guanyem y al PP que facilitaran la aprobación de las cuentas. Molina aseguraba que el presupuesto "es mejorable pero bueno; actuamos con sentido de responsabilidad de ciudad".

Tras el rechazo a la propuesta de presupuesto, el alcalde deberá someterse a una cuestión de confianza si desea aprobar las cuentas. Todo parece indicar que Guanyem Badalona en Comú le retirará la confianza al gobierno, a pesar de haber acordado hace 4 meses que garantizarían la gobernabilidad. Una vez se produzca esta moción de confianza, se iniciará un período de 30 días para presentar una moción de censura. Algo que con toda probabilidad no se producirá porque la alianza entre Guanyem y el PP es impensable. Y entonces quedarán aprobados automáticamente los presupuestos.