Un alcalde denuncia "homofobia" tras ser vetado por la iglesia católica como pregonero después de casarse

Juanma Poyato, alcalde de Zuheros (Córdoba), considera que ha sufrido un caso de "homofobia" y "humillación" después de que la Hermandad del Rocío de Cabra y la Iglesia Católica decidieran vetarle como pregonero, para lo que había sido designado, solo después de haberse casado con su pareja, según denuncia.

Poyato (PSOE), en conversación con Público, aseguró que en enero del año 2023 le confirmaron desde la Hermandad que iba a ser el pregonero para el año 2024. Todo estaba en orden, él estaba pensando qué decir, pero en diciembre pasado lo llamaron, asegura, y le dijeron que había un "problema". ¿Qué problema? Que en agosto de 2023 se casó con su pareja, afirma.

"Me informan de que no puedo ser pregonero porque he contraído matrimonio con otro hombre", asegura. El pregonero, en su lugar, será este año el alcalde de Cabra, Fernando Priego, del PP.

Este diario ha enviado sendos mensajes tanto al presidente de la hermandad para conocer su versión de los hechos, como al obispado de Córdoba para saber si está de acuerdo con este veto. En el momento de publicación de esta información, Público no había obtenido respuesta.

"Esto no entra en cabeza ninguna en los tiempos que estamos. No he hecho nada malo. He firmado ser feliz. No me he metido con nadie ni me voy a meter con nadie. El respeto ante todo. Fui elegido [para ser pregonero] y que ahora me digas que no... Es ya más la decepción que el dolor", lamenta el alcalde.

Poyato ha enviado una carta de queja a la hermandad, a la que pertenece desde "hace más de 20 años". En la misiva, el alcalde de Zuheros expresa su decepción: "No puedo estar más disconforme con esta actitud. No solo me han hecho daño a mi como hermano, sino que con este acto también dañáis los corazones de mucha gente, que son y piensan como yo, y que el amor hacia otra persona del mismo sexo no les hace ser menos digna de pregonar un sentimiento".

El papa Francisco

"Mi pregunta es… ¿Soy menos hermano por ser homosexual? ¿Al contraer matrimonio con mi pareja he perdido la fe y el amor por mi Virgen del Rocío? O quizás al contraer matrimonio con un hombre ¿he perdido todos mis derechos a ser católico?", plantea Poyato.

"La respuesta –se responde– a todas estas preguntas es obviamente un NO rotundo… Por lo cual no concibo, en pleno año 2024, que estas cosas sigan ocurriendo, tanto en hermandades donde creía que era uno más de la familia como en la iglesia que rige esta hermandad".

El alcalde de Zuheros recuerda también a la hermandad que el papa Francisco manifestó en fechas recientes que "se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su status ". Aunque podría hacer más, para Poyato el papa sí está "dando pasitos".

En conversación con este periódico, el alcalde afirma que ha decidido hacer público su caso porque no es de recibo y que no comparte esa forma de ver la vida: "Me pensé mucho hacerlo público, pero he decidido que sí, que la gente sepa que hay gente retrógrada que sigue pensando de estar forma".