El alcalde de Olivenza rechaza ahora acoger el mayor museo de caza del mundo

El alcalde de Olivenza (Badajoz), el socialista Manuel González Andrade anunció a través de su cuenta de Facebook que finalmente el municipio no será la sede del que se hubiera convertido en el mayor museo de caza del mundo. "Este proyecto no puede representarnos, no representa a los oliventinos y oliventinas ni puede representar el futuro de progreso de Olivenza y, por tanto, no tendrá cabida en ningún edificio público municipal", escribió.

El primer edil de la localidad ha dado marcha atrás después de que El País revelara que se había firmado un preacuerdo que incluía al presidente del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara y al cazador Marcial Gómez Sequeira, quién habría disparado a los 1.250 animales de 420 especies que habrían formado parte de la exposición.

"El domingo nos encontramos con que las declaraciones de este señor se basan en un concepto de la caza diametralmente opuesto al de la caza sostenible del medio rural, donde además se vanagloria de ser franquista, de haber matado a más de 420 especies de animales, algunas de ellas en peligro de extinción, al tiempo que quita importancia a delitos fiscales por tratar de evadir el pago de impuestos en la venta de su empresa", afirma el alcalde.

Del mismo modo, explica en la misiva que la propuesta pretendía "promover la ciudad como municipio histórico, dotado de un patrimonio cultural, social y artístico enriquecido con la creación del Museo. Fomentar el estudio, la investigación y la difusión de la caza y la pesca en Extremadura y promover en la sociedad el interés por la caza y la pesca, aplicando las nuevas tecnologías que faciliten su acceso".

El empresario Marcial Gómez Sequeira, expresidente de Sanitas, tiene actualmente expuesta su colección de animales en su mansión de La Moraleja, incluyes especies en estado "casi amenazado" y vulnerable. "Este señor, y esta forma de entender la caza y el mundo, representa a una España que yo no viví, pero que, de haberlo hecho, hubiese peleado por cambiar", ha sentenciado el alcalde.