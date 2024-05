Alex Gourevitch: "El republicanismo obrero defiende la idea de que no eres libre si estás bajo el poder de otros"

El politólogo Alex Gourevitch ha pasado por Barcelona para presentar su libro La república cooperativista: esclavitud y libertad en el movimiento obrero (Capitán Swing, 2024), traducido por Julio Martínez-Cava y dedicado a la historia de una organización poco conocida en nuestro país: los Caballeros del Trabajo, que fue el principal movimiento obrero de los Estados Unidos en el siglo XIX.

Escribe que su libro tiene una intención política: recuperar el concepto de libertad para la izquierda. ¿Por qué afirma que la izquierda ha renunciado a la idea de libertad?

Al principio del siglo XX la libertad era una idea principalmente de izquierdas. Los movimientos de izquierda no se organizaban alrededor de la justicia, la comunidad o la igualdad, sino en torno a la idea de libertad universal. El capitalismo dañaba la libertad que prometía. Los conservadores vieron que la libertad es una idea central de la vida moderna, así que describieron su orden social jerárquico en nombre de la libertad.

La derrota política de la clase trabajadora a lo largo del siglo XX se refleja en el declive de que la libertad es una idea de izquierdas. Refleja la victoria política de los conservadores, que describen la estructura de clases de la sociedad capitalista como libertad. No es una manera natural de pensar, pero múltiples generaciones han crecido en la sombra de la victoria política de los conservadores sobre la izquierda.

¿Qué concepto de libertad debería defender la izquierda?

Escribo sobre la idea republicana de libertad y, en particular, sobre el republicanismo obrero. Es la idea de que no eres libre si estás dominado, si estás bajo el poder de otra persona o un grupo de personas. Esta forma de libertad está en el origen de la idea de libertad de la izquierda, es la idea clásica originada en Roma y Atenas. No puedes ser libre si no te gobiernas a ti mismo.

Los movimientos obreros que toman esta idea defienden que también se aplica a la economía; en el capitalismo no te gobiernas a ti mismo, estás sometido al poder de tu jefe y al poder incontrolado del mercado. Esta idea es tomada por Marx y los socialistas. Cuando hablan de libertad, hablan de ella en este sentido.

Esta idea republicana de libertad es la base ideológica de los Caballeros del Trabajo. ¿Quiénes fueron y por qué decide investigar sobre ellos?

Ellos son solo una expresión de esta idea de republicanismo obrero, pero fue una idea muy extendida en Europa. Escribí sobre los Caballeros del Trabajo porque a veces se piensa que Estados Unidos no tiene una tradición de organización obrera de masas y la gente asume que la libertad es el lenguaje del mercado. Los Caballeros del Trabajo fueron una organización masiva de trabajadores unificada por esta idea de libertad.

Hacen una crítica muy radical de la propiedad privada y el mercado en nombre del control colectivo sobre el trabajo y la economía. La república cooperativista es su visión de una sociedad verdaderamente libre, porque es completamente autogobernada. No solo hay democracia en el Estado, también en el trabajo.

Dice que los Caballeros fueron relativamente exitosos. ¿Cuáles fueron las claves de sus conquistas laborales?

Creo que fueron muy efectivos uniendo trabajadores de diferentes religiones, razas, niveles formativos, hombres y mujeres, inmigrantes y nativos... porque usaban el lenguaje de la libertad. Les permitió identificar lo que todos los trabajadores tenían en común a pesar de sus diferencias religiosas, raciales o lingüísticas, lo que era un desafío especial en Estados Unidos.

Para los Caballeros del Trabajo, lo que estaban haciendo era una extensión de la Guerra de Secesión. Ellos y muchos de los trabajadores que lucharon en la guerra no solo estaban luchando por la libertad de los esclavos, sino por su propia libertad. Si era una guerra por la libertad, la economía de posguerra debía extender para todos el control cooperativo del trabajo.

En el sur consiguieron organizar conjuntamente a trabajadores blancos y antiguos esclavos negros. Incluso hoy, el gran desafío del movimiento obrero estadounidense es organizarse en el sur.

¿Cómo pueden aprender las organizaciones obreras contemporáneas de esta capacidad para organizar a trabajadores de diferentes orígenes o identidad racial?

Se trataría de articular una visión compartida de la libertad, de trabajadores como trabajadores, haciendo entender a todos que deberían estar más unidos a su compromiso colectivo por la libertad que a cualquier identidad que puedan tener. Es una solución a la cuestión de la conciencia de clase y la conciencia racial.

También está la diferencia entre trabajadores migrantes y nacionales.

Creo que la idea clave es que un trabajador solo puede ser libre si todos lo son. Esto lleva a rechazar una fuerza de trabajo dividida entre ciudadanos y migrantes. Los Caballeros defendían que todos los trabajadores debían tener las mismas libertades, por eso defendían la igualdad para los trabajadores negros y limitar la inmigración, no por xenofobia, sino porque veían que la inmigración era muchas veces una forma de esclavitud.

Por ejemplo, en el caso de los migrantes chinos, los patrones tenían tanto poder sobre ellos que no podían organizarse. Para los Caballeros, todo el mundo que llegase debía obtener la ciudadanía inmediatamente.

El cooperativismo fue una de las principales banderas de los Caballeros del Trabajo. ¿Por qué ya no está tan presente entre las reivindicaciones de las organizaciones obreras actuales?

En parte refleja el conservadurismo del movimiento obrero. Ha experimentado muchas décadas de derrotas y eso ha limitado sus horizontes haciéndolo muy defensivo en sus ideales. Los ha llevado a centrarse en salarios, horas, convenios...

También es un signo de cómo el movimiento obrero, como otras partes de la izquierda, se desconectó de la idea de libertad. Si piensas que el objetivo no es solo mantener las condiciones de vida sino cómo conseguir que los trabajadores sean libres, entonces piensas cómo organizar la economía sobre la base del autogobierno.

Muchos en la izquierda piensan que el socialismo tiene que ver con planificar desde el Estado. Pero para mí no hay manera de recuperar la tradición emancipatoria sin la noción de que algunas decisiones tienen que ser tomadas por los trabajadores sobre cómo organizar su propia actividad.

En España se está abriendo un debate sobre la reducción de la semana laboral. ¿Qué puede aportar la historia del republicanismo obrero a esta discusión?

Soy un poco escéptico sobre la reducción de la semana laboral hoy. Limitar la jornada laboral fue una de las demandas centrales de los Caballeros del Trabajo, pero lo entendían a la vez como un fin y como un medio para liberar tiempo, para que los trabajadores se organizaran y consiguieran más poder hasta llegar al cooperativismo.

Hoy creo que la demanda de reducir el tiempo de trabajo indirectamente está reafirmando el trabajo como condición de dominación y falta de libertad. La reducción de la semana laboral no forma parte de un proyecto más amplio de cooperativismo y autogobierno en el trabajo, es una política social aislada que no viene realmente del poder organizado de la clase trabajadora. Creo que es más un gesto de la tecnocracia de izquierda. Es importante conectar las políticas individuales con su contexto social más amplio.

Brown es una de las universidades donde ha surgido un fuerte movimiento estudiantil contra la agresión israelí en Gaza. ¿Qué opina de este movimiento?

El movimiento estudiantil ha revelado que las universidades estadounidenses no están realmente comprometidas con la libertad académica y que no está claro quién las controla. ¿Son instituciones comprometidas con la investigación y la educación o son también corporaciones financieras implicadas en la industria de defensa?

Si fuese lo primero, deberían permitir estas protestas pacíficas. Parte de estas protestas es sobre el control de los estudiantes sobre la universidad en vez de tener universidades controladas por el poder empresarial.

También han hecho un buen trabajo mostrando que el conflicto no es solo entre israelíes y palestinos. Verlo así oculta el actor más importante, que es Estados Unidos.

Israel está matando palestinos con armas, aviones y tanques estadounidenses, recibe un apoyo militar y financiero masivo de Estados Unidos. Israel es una extensión de la influencia estadounidense. Es interesante no solo la demanda de alto el fuego, sino de dejar de invertir. No es solo que las universidades dejen de invertir en Israel, es que Estados Unidos como gobierno deje de poner su enorme peso detrás de Israel. El movimiento estudiantil parece peligroso porque es la base de una demanda antimperialista, por eso ha habido una represión tan violenta contra el movimiento.