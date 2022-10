Los aliados del Gobierno amagan con vetar los Presupuestos a horas del plazo límite

A escasas horas de que este viernes a las 14 horas finalice el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que se debatirán y votarán en el Congreso la próxima semana (los días 26 y 27 de octubre), el Gobierno todavía no tiene atados los apoyos de sus principales socios parlamentarios, ERC, PNV y EH Bildu, que apuran al máximo sus negociaciones e incluso amagan con vetarlos.

Hasta ahora, han pedido la devolución del proyecto presupuestario o anunciado su intención de hacerlo el PP, Vox, Cs y Junts. Por otro lado, el PDeCAT, Coalición Canaria y el BNG han descartado hacerlo en aras de seguir negociando mientras que la posición de Más País, Compromís, Teruel Existe o el PRC a los PGE es más favorable.

"Espero que el proyecto de presupuesto pueda proseguir su tramitación", ha asegurado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha confiado además que no se presenten enmiendas a la totalidad más allá de las ya conocidas. En este sentido, ha confirmado que sigue "hablando" y lo seguirá haciendo este viernes para evitar que sus principales aliados en el Congreso pidan la devolución de sus cuentas.

En el Gobierno son conscientes de que especialmente ERC y PNV no desvelarán sus intenciones hasta el último minuto. Es decir, que tendrán que negociar hasta el límite del plazo legal. La confianza, en todo caso, es alta en Moncloa. Confían en que puedan sacar adelante sin problemas sus terceras cuentas públicas gracias a los apoyos parlamentarios habituales.

Consideran en el Ministerio de Hacienda que es normal que los distintos grupos políticos "pidan muchas cosas" en estas negociaciones. Y que los tiras y afloja forman parte de la "liturgia" de los Presupuestos. Unas circunstancias parecidas a las que se dieron hace unas semanas cuando PSOE y Unidas Podemos pactaron in extremis las cuentas en el seno del Gobierno.

Legalmente se podría dar la circunstancia de que ERC o PNV presentaran una enmienda a la totalidad este viernes y la retiraran la próxima semana antes del Pleno. Es decir, que Gobierno y estos grupos tienen realmente más tiempo para negociar. Pero en Moncloa no quieren apurar tanto y rechazan siquiera hablar de esa posibilidad.

ERC avisa

En el caso de ERC, su portavoz en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ya anticipó ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una tensa negociación presupuestaria. A pesar de los contactos de los últimos días, fuentes parlamentarias de los republicanos señalan que el PSOE "sigue muy lejos de cumplir con los compromisos", por lo que no se descarta el registro de una enmienda a la totalidad, una opción que se ha desechado casi in extremis en las dos anteriores negociaciones presupuestarias.

Conscientes de que estas serán las últimas cuentas de la legislatura y ante los pocos avances en la mesa de diálogo, ERC aprovecha esta negociación para pisar el acelerador de la desjudicialización del conflicto político. Más allá de los indultos concedidos en 2021 a nueve líderes independentistas, los representantes de la formación recuerdan que aún hay siete personas "exiliadas y perseguidas", otras 28 con cargos ante la Audiencia Nacional, nueve que no pueden presentarse a las elecciones, 15 alcaldes condenados por abrir colegios electorales, 54 personas "perseguidas por el Tribunal de Cuentas" y 65 espiadas por el programa Pegasus, un caso pendiente de investigarse por cierto.



En este apartado vuelve a entrar en el terreno de juego la reforma del artículo 544 del Código Penal, correspondiente al delito de sedición, una modificación que Moncloa no se cierra a "explorar" para rebajar las penas de cárcel (actualmente oscilan los nueve y 13 años) y que España pueda "homologarse a países de nuestro entorno", pero que ha aparcado a la espera de "conformar mayorías".

En esta línea, fuentes de diferentes grupos achacan esta demora a la aproximación del ciclo electoral de 2023, ya que subrayan que los números "sí" dan en el Congreso. "Que nos den una calculadora para decir que no existe", esgrime un portavoz parlamentario.

Otra gran preocupación de los republicanos (y, en general, de las formaciones catalanas) que les hace pisar con pies de plomo en esta negociación de las nuevas cuentas públicas es que "sólo se haya ejecutado el 16%" de las inversiones en infraestructuras ferroviarias en Catalunya previstas para 2021. En este contexto, cabe destacar el desbloqueo de inversiones para la compra de nuevos trenes de Rodalies en Catalunya incluido en el real decreto ley de medidas energéticas aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Las inversiones, consideran en Moncloa, no serán el obstáculo en esta ocasión por su parte,

Estos asuntos se suman al bloqueo en las tramitaciones en el Congreso de la ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza por las fuertes discrepancias que separan a los socialistas de sus socios, incluido Unidas Podemos. Por ende, su suerte estará vinculada a estas conversaciones.

Desde Moncloa, no obstante, insisten en separar estas cuestiones de las negociaciones de las cuentas públicas. "Si negociamos Presupuestos, hablamos solo de Presupuestos", avisan desde Hacienda, siempre dejando la puerta abierta a que durante las tramitaciones posteriores se incluyan este tipo de asuntos.

Reivindicaciones de los grupos vascos

El escenario no es muy distinto para las dos formaciones vascas, el PNV y EH Bildu. Al cierre de esta edición, fuentes parlamentarias de ambas apostillan que aún no se ha adoptado una decisión sobre la enmienda a la totalidad. "Nos quedan 24 horas para negociar al máximo y conseguir que proyectos, necesidades y deseos que Euskadi tiene sobre la mesa se puedan cumplir y, así, no tengamos que presentar una enmienda a la totalidad de los PGE", ha sostenido este jueves el presidente de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar.

Asimismo, desde la coalición abertzale aseguran que siguen "en el intercambio de propuestas, negociando y dialogando" para avanzar en "medidas sociales y económicas que beneficien a los sectores más desfavorecidos y partidas e inversiones concretas para Euskadi".

Voto de confianza

Por su parte, el PDeCAT, que amagó con pedir la devolución del proyecto presupuestario, ha rechazado hacerlo. Si bien, ha advertido al Gobierno que este paso "no presupone ni el voto favorable ni la abstención de los cuatro diputados del PDeCAT al proyecto de Presupuestos" para 2023. También, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha anunciado este jueves que no presentará enmienda a la totalidad, aunque tiene "todas las opciones abiertas" en lo relativo al sentido del voto.

Por el momento, el Ejecutivo ha conseguido evitar que Coalición Canaria quiera tumbar sus cuentas, a diferencia de los dos presupuestos anteriores, de 2021 y 2022. Así lo confirmó este miércoles su portavoz en el Congreso, Ana Oramas, aunque avisó de que seguirá negociando porque opina que los presupuestos "no dan respuesta a los problemas del archipiélago". Tras la cesión del escaño de Pedro Quevedo (Nueva Canarias), la formación cuenta ahora con dos representantes en la Cámara Baja, dos apoyos que, desde luego, no les sobra al Gobierno ante la incógnita de sus socios de apoyar o no los últimos Presupuestos de la legislatura.