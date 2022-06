Los aliados del Gobierno piden que se esclarezca la actuación policial marroquí en suelo español tras el salto a la valla

Los grupos políticos siguen reaccionando a la tragedia en la frontera de Melilla con Marruecos, que ha dejado 37 muertos, según las ONG. Además de reprochar las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacando la labor y la coordinación con las autoridades marroquíes —lo catalogó de "bien resuelto"—, las formaciones que sostienen al Gobierno han lamentado esta masacre y han pedido esclarecer lo ocurrido el pasado viernes.

Asimismo, han mostrado su repulsa y han pedido investigar, entre otras cuestiones, la actuación de gendarmes del país del sur en territorio español golpeando y devolviendo en caliente a los migrantes que lograron atravesar el vallado. Todo ello en total connivencia con los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional española, según muestran el vídeo y las fotografías a las que Público tuvo acceso en exclusiva.

Al respecto, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que estas imágenes "hacen más pertinentes" la petición del grupo morado de solicitar una investigación, una propuesta que el Gobierno ha trasladado ya al Defensor del Pueblo. "Si los gendarmes marroquíes han entrado en España, y hay coordinación entre las autoridades españolas y marroquíes, es más relevante sin duda la investigación que estamos pidiendo", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, que ha catalogado estas y otras imágenes de los migrantes apilados en suelo español de "horror". Por ello, ha urgido a un esclarecimiento de los hechos, pero también a una condena institucional por parte del ala socialista del Gobierno, una condena que, a tenor de las palabras del portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ya se ha hecho.

Asimismo, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido una rectificación a Pedro Sánchez, ya que sus declaraciones del pasado sábado fueron realizadas "obviando" las imágenes de la actuación marroquí en suelo español, toda vez que el diputado del BNG, Néstor Rego, ha tildado esta acción de "grave" e "inadmisible".



Sobre la exclusiva de Público, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha destacado que no es la primera vez que sucede algo similar, lo que no deja de ser reprochable. "No es lo ajustado a derecho ni a las competencias de cada país de acuerdo a la legislación internacional", ha ahondado mientras que su homólogo del PDeCAT, Ferran Bel, ha dejado claro que "las imágenes que hemos visto no pueden dejar indiferente a nadie". "Hemos pedido que se nos clarifiquen estas imágenes y qué motivación tiene esta situación. Alguien nos debe dar una explicación convincente", ha añadido.

Muchos de estos portavoces, además de los diputados Íñigo Errejón (Más País), Mireia Vehí (CUP) y Joan Baldoví (Compromís) han pedido que se clarifique si en el nuevo marco de las relaciones con Marruecos tras el giro sobre el Sáhara está incluido "dejar en manos" del vecino del sur un control sobre la migración ajeno al cumplimiento de los derechos humanos. "¿Esto es lo que hemos comprado con la venta del Sáhara? ¿esta especie de subcontrata de la violencia y las muertes?", ha cuestionado Errejón.