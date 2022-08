Almeida desatiende los objetivos de desarrollo sostenible y deja Madrid fuera de la red para la Agenda 2030

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida no parece especialmente preocupado por implementar políticas que cumplan con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. No solo por cómo ha convocado la consulta pública para la elaboración del Plan de Acción Local "Agenda 2030", también por la ausencia del Ayuntamiento de Madrid de la red de entidades locales conformada para estos objetivos.

La corporación municipal ha establecido del 16 al 30 de agosto el plazo para participar en la consulta pública previa para la elaboración del Plan de Acción Local "Agenda Urbana 2030". Desde Más Madrid denuncian que esta decisión es "una tomadura de pelo" porque "probablemente es el peor momento para que la gente participe en algo". Añaden que desconocen el resultado del número de personas que finalmente han participado.

El objetivo de esta consulta es recoger las opiniones de los ciudadanos madrileños sobre cómo debe actuar el Ayuntamiento para lograr un "desarrollo equitativo, justo y sostenible" para la ciudad. Según las instrucciones de la convocatoria, esta estrategia "será la hoja de ruta que seguirá la ciudad de Madrid en los próximos años". El punto más destacable de este programa es que está financiado por los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea.

La diputada Maysoun Douas asegura a Público que la convocatoria la han hecho "con prisas y sin tener en cuenta que estamos en una temporada de descanso para la ciudadanía". La representante de Más Madrid remarca que el Gabinete de Almeida "no empezaba de cero", pues la corporación de Manuela Carmena ya introdujo "la localización de los objetivos de desarrollo sostenible para la creación de políticas públicas". Lamenta que esta iniciativa llegue tres años después de que Almeida se hiciera con el Gobierno municipal, "cuando está a punto de acabar la legislatura".

La "desgana" del PP por la Agenda 2030

El grupo municipal de la oposición remarca que las ayudas europeas dedicadas a esta estrategia deben gestionarse "con el máximo rigor y organización", pero apuntan que ven todo lo contrario: "mala planificación y una gestión más que cuestionable". Douas manifiesta que "es una muestra más de la falta de interés y la desgana con la que actúa este Gobierno".

El proyecto reconoce problemas como el elevado precio de los alquileres o la excesiva contaminación

El proyecto presentado por el Ejecutivo municipal sometido a la consulta pública debe llegar al resto de partidos para que formalicen sus enmiendas y, finalmente, voten un plan definitivo. En el documento reconocen problemas como la "escasez de viviendas", especialmente en el centro de la ciudad; "el gran volumen de desplazamientos en vehículo privado", lo que supone "una gran dificultad añadida al reto de disminuir los escenarios de contaminación atmosférica"; la existencia de barrios que concentran a personas en riesgo de exclusión social; la elevada tasa de paro juvenil; o el elevado precio de la vivienda y el alquiler en Madrid.



A esto hay que añadir que Madrid no forma parte de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, un espacio en el que hay más de 430 ayuntamientos. Desde este diario hemos contactado con el Ayuntamiento de Madrid para que nos ofrezca una contestación sobre la ausencia en esta lista, aunque aún no ha habido respuesta.

No obstante, la agrupación de Rita Maestre indica que el motivo que han expresado es que es una red para "municipios pequeños"; no obstante, los consistorios de ciudades como Barcelona, València, Toledo o Murcia sí están integrados. "Esta red de entidades puede permitir a la corporación conocer cómo han desarrollado sus agendas otras administraciones, es un espacio de aprendizaje. Si Madrid no está ahí, es porque no tienen la intención de aprender ni de compartir estrategias con otros municipios", subraya Douas.

La presencia de Vox y su oposición a la Agenda 2030

Esta falta de compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 no puede aislarse de la presencia de Vox y la necesidad de Almeida de mantener sus apoyos para continuar con su labor legislativa. El partido de derecha radical se opone firmemente a estas metas de desarrollo sostenible. Este periódico abordó el posicionamiento de la formación de ultraderecha contra la Agenda 2030, que recoge fines como la eliminación de la pobreza y el hambre, el consumo sostenible, la reducción de la desigualdad o acabar con la brecha de género.

Los de Abascal consideran que esta agenda defiende todo a lo que ellos se oponen, como la lucha contra la emergencia climática, los derechos del colectivo LGTBI o el feminismo. Una apuesta que se enmarca dentro de su "batalla cultural" y que comparten con otras agrupaciones de extrema derecha en Europa.

Esta estrategia les sirve para conectar con los electores más ideologizados, vinculados a los teorías de la conspiración promovidas por la derecha radical. Como explicó Paz Álvarez, directora de Key Data, a este medio, "el PP jamás podría permitirse lanzar este tipo de mensajes". Esto no quiere decir que no haya influencia de estas ideas en el Partido Popular de Almeida.