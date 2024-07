Almeida expulsa al atletismo del mítico estadio de Vallehermoso para dar espacio al fútbol americano 

A mediados del pasado de junio saltó la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid había firmado un convenio con la empresa privada Marlos Sports 2022 SL para que durante los próximos cuatro veranos el equipo de fútbol americano Madrid Bravos, fundado en 2023, pueda utilizar de forma totalmente gratuita el estadio de Vallehermoso, histórico templo del atletismo madrileño ubicado en el céntrico distrito de Chamberí.

Con este convenio, el Ayuntamiento de Madrid permite que el equipo Madrid Bravos juegue sus partidos como local en la liga europea de fútbol americano y le cede el uso del estadio de Vallehermoso hasta un máximo de 48 días por temporada a expensas de los atletas madrileños, que verán como una franquicia de un deporte minoritario en España (más aún que el propio atletismo) les hurta el espacio para poder practicar su deporte.

Marlos Sports 2022 SL, propietaria de la franquicia Madrid Bravos, explotará económicamente los partidos a través de la venta de entradas y de comida y bebida en una fan zone. El precio de dichas entradas oscilará entre entre los 40 y los 149 euros para la zona VIP, según puede comprobarse en la web de venta de entradas de Ticketmaster.

El Ayuntamiento de Madrid no recibirá ni un solo euro por esa explotación. Tanto es así, que la portavoz socialista de deportes en el Consistorio madrileño, María Caso, calificó el pasado 18 de junio como "regalo" este "convenio por cero euros" con los Madrid Bravos. "Esta explotación privada de hasta 192 días en los próximos cuatro años podrá ser legal, pero desde luego es absolutamente inmoral. Lo miren por donde lo miren es un escándalo", lamentó la concejal del PSOE.

Este verano el mejor football de Europa llega a Madrid! 🏈



No te pierdas el Madrid Bravos vs Frankfurt Galaxy de la @ELF_Official en el Estadio Vallehermoso el dia 6 de Julio📍 🔥



Entradas disponibles en @ticketmastereshttps://t.co/ZIUkRHolvo pic.twitter.com/Gfw8JRkXvm — Madrid Bravos (@MadridBravos) July 3, 2024

Sonia Cea, titular del Área Delegada de Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, afirmó ese mismo día que había que "diferenciar entre cesión gratuita y cesión sin prestación económica". "Es un convenio, como muchos de los que realizamos en Madrid, con una cesión de espectáculos a cambio de un sponsor y determinadas acciones para la promoción deportiva, como se van a realizar en los posteriores meses", dijo Cea sin dar más explicaciones.

María Caso también hizo hincapié en el "perjuicio causado al atletismo y al deporte base". Para el PSOE este convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la propietaria de la franquicia de fútbol americano no sólo no está fomentando el deporte base sino que "lo están maltratando porque desprestigian a la Federación [Madrileña de Atletismo] como interlocutor y garante legítimo de los derechos de los deportistas".

De hecho, la Federación Madrileña de Atletismo (FAM) emitió un duro comunicado el pasado 27 de junio en el que anunciaba la suspensión de todos los campeonatos autonómicos madrileños "ante la imposibilidad por parte de esta Federación de poder cumplir con el Protocolo de uso del Estadio Vallehermoso elaborado por la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid".

En ese comunicado, la FAM acusaba al Ayuntamiento de cambiar "drásticamente" el protocolo de uso del estadio de Vallehermoso. "No podemos asumir la mayoría de sus puntos", añadía el comunicado al referirse a ese cambio en el protocolo.

Sin embargo, menos de 24 horas después, la FAM emitía un segundo comunicado con un tono más amable en el que alababa al Ayuntamiento de Madrid y le agradecía "su permanente apoyo al atletismo madrileño y español a lo largo de los años". Además, en dicho comunicado se destacaba "la rápida respuesta para buscar una solución razonable" por parte del Ayuntamiento de Madrid y se hacía mención expresa de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, y de la Concejala delegada del Área de Deportes "por su implicación para solventar este asunto en favor del la comunidad atlética madrileña a la mayor brevedad posible".

Cinco días después de ese comunicado nada ha cambiado y no se ha anunciado ninguna medida. De hecho el próximo sábado 6 de julio se disputa el primer partido de la temporada de verano.

Queja vecinal

Pese a su drástico cambio de postura y de tono en menos de un día, la FAM ha recibido un notable apoyo ciudadano tras el hurto del espacio para la práctica del atletismo en el estadio de Vallehermoso. La Asociación Parque Sí en Chamberí, organización vecinal que encabezó la rebelión ciudadana contra el campo de golf de Esperanza Aguirre que la Comunidad de Madrid llegó a construir en el barrio, han organizado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para que el estadio de Vallehermoso sea para el atletismo.

Los vecinos de Chamberí se quejan de que no han sido informados de este cambio de uso del estadio de Vallehermoso. "No sabemos nada, no hay una publicación del Ayuntamiento que nos informe y solicitamos, que, ante las escasas dotaciones deportivas existentes en Chamberí y las largas listas de espera para acceder a las escasa dotaciones deportivas, se abra el Estadio Vallehermoso a los vecinos antes que a una actividad privada", reclama la Asociación Parque Sí en Chamberí en un comunicado.

"Queremos que nuestros jóvenes puedan practicar el atletismo como deporte de base, el Vallehermoso siempre ha sido su gran escuela. La Federación de Atletismo de Madrid utiliza el Vallehermoso desde 1961, de ahí han salido grandes atletas, es una instalación construida para el atletismo ¿Cómo va a afectar al fomento y desarrollo del atletismo entre nuestros jóvenes esta cesión al fútbol americano? ¿Qué hace el fútbol americano en Chamberí? ¿A quién se le ha ocurrido semejante idea?", abunda el comunicado de la asociación vecinal de Chamberí.

Además, desde el punto de vista estrictamente deportivo el caso es especialmente sangrante porque Sonia Cea reconoció que los partidos del fútbol americano en Vallehermoso se van a celebrar por la Ley de Espectáculos y no están siendo considerados como competiciones deportivas.