Almeida guarda en el cajón una subvención de casi 3 millones para creadores culturales creada por Carmena

El Ayuntamiento de Madrid liderado por el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha aplazado una convocatoria de ayudas a creadores culturales prevista inicialmente para este año 2021. El montante total de esta subvención era de 2.839.000 millones de euros.

Así lo fijó el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte en su Plan Estratégico presentado hace dos años. El dinero previsto ya estaba presupuestado para el actual ejercicio pero desde el equipo del área que dirige Andrea Levy se decidió realizar una modificación, dejando fuera esta línea de ayudas. Su área modificó el citado Plan el pasado mes de abril.

La convocatoria pública de "subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional" fue creada durante la legislatura anterior por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena. Fuentes de Más Madrid destacan a Público que estas ayudas fueron una de las grandes apuestas en Cultura del anterior Gobierno municipal.

La eliminación de estas subvenciones en 2021 fue confirmada el pasado mes de mayo por la Dirección General de Programas y Actividades Culturales en una respuesta escrita dirigida al grupo municipal de Más Madrid. En dicho documento sí incluyen otras tres convocatorias previstas para el año actual. Pero en la citada convocatoria, destinada a profesionales de la cultura de forma individual, se especifica lo siguiente: "Se prevé su tramitación anticipada en el cuarto trimestre de 2021 con imputación al presupuesto 2022, por lo que el importe queda supeditado a la elaboración del referido presupuesto, para su resolución definitiva en el primer trimestre ejercicio 2022".

La explicación del Ayuntamiento, según señalan fuentes oficiales del Área de Cultura a este medio, es una ampliación del plazo de ejecución y justificación de la anterior convocatoria. "Van a salir en el último trimestre del año porque las actuales se ampliaron hasta Julio. No se pueden convocar hasta que las que están vigentes no hayan terminado. No pueden coincidir", destacan.

La ampliación del plazo se fijó ya el pasado año, según se refleja en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del 28 de mayo de 2020. Y las razones fueron las dificultades que podría suponer el covid. Lo señala el citado documento: "La declaración del estado de alarma acordada como consecuencia de la pandemia de covid-19, que trae como consecuencia la imposibilidad de realizar desplazamientos de carácter nacional e internacional y, las medidas de contención de carácter social que no permiten durante este periodo la presentación, exhibición, promoción y/o difusión de proyectos culturales en espacios de carácter público o privado, aconsejan ampliar el plazo de ejecución de los proyectos para los que se concedieron las ayudas y como consecuencia, su periodo de justificación y, para aquellos proyectos para los cuales se concedió la ayuda y no puedan llevarse a cabo en su totalidad e incluso hayan sido cancelados por las circunstancias sobrevenidas, considerar que se puedan justificar los fondos percibidos y por tanto considerar gasto subvencionable, aquellos gastos preparatorios y realizados del proyecto para el que se concedió la subvención en que haya tenido que incurrir el beneficiario".

Esta justificación no convence a Más Madrid, principal partido de la oposición. "El periodo subvencionable de la última convocatoria finalizó el 31 de diciembre de 2020. Es decir, los que ya recibieron subvención con la convocatoria de 2019 pueden seguir ejecutando los proyectos subvencionados seis meses más. Pero los que no o los que ya ejecutaron su proyecto sin necesidad de ampliación del plazo, no pueden acometer nuevos proyectos porque el Ayuntamiento no saca nueva convocatoria ni aporta un euro", explica a este medio Pilar Perea, concejala de Más Madrid encargada de los asuntos culturales.

"Ni un euro para creadores"

Desde la fuerza política liderada en el Ayuntamiento por Rita Maestre destacan además que el dinero de la convocatoria que hay ahora en marcha se fijó en el presupuesto aprobado por Ahora Madrid para el año 2019. "Desde entonces el actual equipo de Gobierno no ha puesto ni un euro para creadores", denuncia Perea, mientras incide en que este año se debería hacer la convocatoria con presupuesto de este ejercicio 2021 para que los artistas pudiesen disponer de fondos para crear. "De lo contrario no podrán hacerlo, o lo harán desde la más absoluta precariedad, ya que no dispondrán de fondos hasta, al menos, mediados de 2022. El PP no ha puesto un euro en lo que lleva de mandato al servicio de los creadores", insiste. Además, el hecho de que la cantidad correspondiente a la próxima convocatoria quede supeditada a unos nuevos presupuestos consideran que se traducirá como mínimo en un recorte.

Para Más Madrid, esta eliminación supone "un duro golpe a artistas y creadores culturales individuales, que son el eslabón más débil del sector cultural, habiendo afrontado con mayor grado de vulnerabilidad los efectos de la suspensión de la actividad durante el confinamiento y la reducción de la misma durante toda la pandemia por motivos sanitarios y la crisis económica generada". Desde su punto de vista supone un “agravio comparativo” frente a empresas culturales que sí contarán con convocatoria de subvenciones este año 2021.

Y es que desde el Área de Gobierno de Cultura sí han lanzado otras tres líneas de ayudas para este año. Para "festivales, congresos, muestras, certámenes y otros eventos culturales" hay previstos 1,5 millones de euros. Para salas de actividad escénica, salas de música en vivo y salas de exhibición cinematográfica las ayudas alcanzarán los 3,9 millones de euros. Finalmente, para compañías escénicas se destinarán 530.000 euros. Los dos primeros paquetes de ayudas estaban previstos para publicarse el 31 de mayo en el BOAM, según señalan desde el propio Ayuntamiento en una respuesta a Más Madrid. Todavía no han sido lanzadas de forma oficial.

Las ayudas a los creadores creadas en el mandato de Manuela Carmena tuvieron una dotación en su primera convocatoria de 1,5 millones de euros en 2017. Su equipo de Gobierno dejó presupuestados los 2,7 millones para la segunda convocatoria, en 2019, que es la que ahora ha ampliado su periodo de ejecución. Hasta 2017, y desde 2012, las ayudas de libre concurrencia se limitaban a salas alternativas y festivales de cine, todo con un importe que no superaba los 500.000 euros. El anterior equipo de Gobierno aumentó las líneas de actuación y amplió el presupuesto hasta más de 6 millones de euros en el conjunto de todas ellas, según recuerdan desde Más Madrid.

El objeto de estas ayudas era "la promoción de las artes visuales, cine, audiovisuales, literatura, música, arte sonoro, artes escénicas y performativas, arte urbano u otras prácticas de la cultura contemporánea, a través de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la creación y a la movilidad, para facilitar el desarrollo de iniciativas destinadas a estimular la creación artística, la investigación y el pensamiento contemporáneo, su libre expresión y diversidad, su difusión y acercamiento a la ciudadanía, y la proyección nacional e internacional de artistas y profesionales de la cultura".

Se establecen a través de tres modalidades: Programa de creación, Programa de agentes culturales y Programa de movilidad nacional e internacional. Según la resolución de la convocatoria de 2019, se han podido beneficiar de ella más de 260 proyectos culturales.