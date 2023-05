Almeida logra una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid que le permite prescindir de Vox

José Luis Martínez Almeida siguió la estela de de Isabel Díaz Ayuso y podrá gobernar el Ayuntamiento de Madrid con una mayoría absoluta mínima -29 de 57 concejales- pero que le evita necesitar del incómodo apoyo de Vox, que pierde un edil y se queda con cuatro en el Consistorio.

Martínez Almeida se consolida en su cargo con un 44,2% de los votos, -obtuvo un 24,23% en 2019-, por encima incluso del porcentaje que obtuvo el PP en la comunidad, lo que afianza también su perfil personal.

No sucede lo mismo con los líderes locales de la izquierda: Más Madrid, que encabezaba Rita Maestre cae do 19 a 12 concejales pasando del 31% de sufragios a menos del 20%, mientras Podemos se queda sin representación al no superar el 5% (4,9%). El PSOE crece del 13,7% al 17% y de ocho a 11 ediles.

