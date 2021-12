Almeida no romperá relaciones con Vox pese a la "catarata" de insultos recibidos desde la ultraderecha

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid liderado por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) logró ayer sacar sus Presupuestos para el año 2022. Lo hizo con la ayuda de los concejales ex "carmenistas" escindidos de Más Madrid encuadrados en el Grupo Mixto pese a la deserción de uno de ellos. El alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida consideraba a Vox como socio prioritario, pero la fuerza liderada por Javier Ortega Smith le cerró las puertas en un ambiente de crispación y tensión. El alcalde popular ha reconocido la "catarata" de insultos recibidos por la ultraderecha pero ha decidido no romper relaciones con ellos y seguir llamándolos a ejercer una "política útil".

A Almeida le han preguntado en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno si está cansado de la "catarata" de insultos y descalificaciones que ha recibido por parte de Vox y "su entorno tuitero" en los últimos meses. "Me es un tanto indiferente", ha dicho el alcalde. "Si algo hemos demostrado este equipo de Gobierno es que ponemos por delante a los madrileños por delante de los intereses partidistas", ha añadido.

En cualquier caso, las relaciones, por su parte, no las considera rotas. "No voy a cortar con Vox cuando entienda que es beneficioso para los madrileños", ha afirmado. "Gracias a los votos de Vox soy alcalde", ha recordado Almeida, destacando la "buena relación" mantenida hasta hace poco y aprobando dos Presupuestos anteriores. "Quien ha cambiado su comportamiento es Vox. Quien se ha apartado de hacer política útil es Vox. Lo que no voy a hacer es caso a esos cantos de sirena de la izquierda de no poder pactar con unos y sí con otros. Eso no va a tener cabida en el Ayuntamiento", ha añadido.

Ortega Smith acusó a Almeida de "arrodillarse ante la extrema izquierda" por pactar con el Grupo Mixto. Y el alcalde les ha recordado que el partido de extrema derecha votó más de la mitad de las enmiendas presentadas por Más Madrid. "Esa es la doble cara del discurso de Vox". A su vez, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha tirado de ironía para felicitar al partido ultraderechista por sí sacar adelante las cuentas municipales en Zaragoza, donde también gobiernan PP y Cs y donde se ha aprobado una zona de bajas emisiones a la que se han mostrado contrarios en Madrid.

Como publicó este medio, Cs era partidario de no pactar con Vox los Presupuestos y acercarse al Grupo Mixto. Desde el PP, aunque consideraban socio prioritario a la fuerza liderada por Ortega Smith, reconocía que todo formaba parte de una estrategia concertada a nivel nacional para desgastar al líder del PP, Pablo Casado, y potenciar a Isabel Díaz Ayuso, con quien aprobaron las cuentas rápidamente.