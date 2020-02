Alfonso Alonso ha puesto en jaque a la dirección nacional de su partido. El líder del PP vasco ha señalado que no está dispuesto a firmar el acuerdo electoral con Ciudadanos para las elecciones vascas, cuyo contenido ha conocido por la prensa y que, además, no comparte. Según ha podido saber Público, en Génova aseguran que los conservadores firmarán el acuerdo esta tarde "quiera o no quiera Alonso". El plazo para presentar coaliciones electorales termina este viernes a las 23:59.

Fuentes cercanas al conservador han explicado a este diario que no es cierto que haya dado "plantón" a una reunión este viernes en Génova o que se encuentre "desaparecido": "Alfonso recibió ayer un aviso a las 12 de la noche en la que se le informó de que hoy había una reunión a las 11 de la mañana. Él trasladó que con tan poca antelación era difícil acudir", detallan.

Los populares vascos aseguran que "Alfonso tiene el teléfono abierto y en todo momento muestra su predisposición a conocer los términos del acuerdo". El desconocimiento de los términos concretos de la coalición con los naranjas ha molestado a Alonso y su entorno, que se han enterado por boca del secretario general del Ciudadanos en el Congreso, José María Espejo-Saavedra, que también forma parte de la dirección interina de la formación.

El PP vasco considera el acuerdo "inasumible" y se sienten ninguneados por Génova

Este jueves, el PP vasco rechazó ese acuerdo que consideró "inasumible. Los vascos consideran que las listas no se están realizando de manera proporcional y se sienten ninguneados por Génova. Argumentan que su formación tiene una presencia "mucho mayor" que la de Ciudadanos, que califican de "inexistente". Actualmente los conservadores tienen una diputada nacional, 9 autonómicos, 11 junteros y 55 concejales. Ciudadanos, por su parte, no tiene ningún tipo de representación

Las fuentes del PP vasco remarcan que Alonso no ha dado "plantón" a Génova, sino que por el contrario ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha suspendido una visita hoy a Bilbao para cerrar el acuerdo electoral con Ciudadanos.