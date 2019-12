El 2 de diciembre de 2018 se produjo un vuelco electoral inesperado. Por primera vez la izquierda no sumaba mayoría absoluta en Andalucía. La derecha se organizó para desalojar al PSOE de la única Comunidad en la que no había habido alternancia. Para ello, necesitaba a la ultraderecha de Vox. El PP no dudó y formó gobierno con Ciudadanos. Hoy el objetivo de la derecha es que el cambio en Andalucía no se quede en una anécdota, sino que se instale durante años