Si algo no puede negarse al comisario Villarejo y a su lobby de socorristas es que no se perdían una: "Levantas una piedra y ahí te los encuentras", comentaba ya hace años una persona conocedora del caso Villarejo desde sus prolegómenos (la instrucción del Caso Nicolás y Grabación Ilegal al CNI). Y sí, pero hay que añadir que era selectivo, elegía piedras de las que pudiera extraerse un beneficio monetario.

No en vano Villarejo y sus amigos dejaron claro que era el dinero, y a lo grande, lo que les motivaba: "Yo no me dedico a vuelos gallináceos, señoría", afirmó el socio-ídolo del comisario, Adrián De la Joya y Ruiz de Velasco, en sede judicial con tono chulesco rayano en la chabacanería; "Charly, dale un palo y llévate el dinero, pero no vayas de barato", aleccionaba en 2005 Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), a su compinche Carlos Salamanca, jefe policial de la frontera española (y de la Unión Europea) del aeropuerto de Barajas.

El sumario del caso Tándem (o caso Villarejo), que empieza a conocerse como la madre de todos los casos de corrupción de este país, aún guarda infinitas sorpresas que obligarán a revisar multitud de jugadas del pasado. Como el proyecto "Royal", detectado por Público en la inacabable documentación digital incautada al comisario jubilado hace ya tres años y medio, pero del que aún no hay mención en los oficios de la unidad investigadora (Asuntos Internos de la Policía Nacional, al mando del jefe de grupo III) que, por decisión del juez, auxilia en la instrucción.

Se trata de un proyecto que el comisario inicia, según la fecha de los archivos contenidos en dicha carpeta "Royal", a finales de 2008 o inicios de 2009. Tiene que ver con el doble proceso periodístico-judicial que impele a dimitir el 16 de enero de 2009 al entonces presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, dimisión que propicia el acceso de Florentino Pérez a la presidencia del club por segunda vez, tras ganar, con una candidatura única, las elecciones anticipadas que se convocan para el mes de junio siguiente.

Florentino Pérez y su llegada al club han vuelto estos días a la palestra tras la publicación en El Confidencial de unas conversaciones grabadas al presidente precisamente en el periodo que transcurre entre las elecciones que llevan a Calderon a la presidencia (2006) y los meses en que Pérez toma el relevo (2009) y en las que hablaba de algunos de sus jugadores estrella del pasado en un tono muy crítico.

Pero volvamos a la dimisión de Calderón. Los dos procesos mencionados cogen velocidad en paralelo a pesar de que entre los orígenes de ambos median tres años y de que se instruyen en dos juzgados diferentes. Se trata del Caso Elecciones (DP 6785/2006), iniciado por lo civil en 2006 en el juzgado nº 47 y continuado en el juzgado 25 por vía penal, y el Caso Asamblea, iniciado en los primeros días de enero de 2009 en el juzgado nº 32 por vía penal. Ambos procesos se saldaron sin dejar víctimas penales y fueron archivados, una vez recorridas las siempre eternas actuaciones judiciales. Pero tanto en la fase prejudicial como durante los inicios de su instrucción, sus respectivos recorridos mediáticos funcionaron como un reloj de precisión suizo en favor de la dimisión de Calderón, de la llegada de Florentino Pérez a la presidencia por razones sobrevenidas y de su consolidación legítima en el puesto, alejando toda sospecha de una intervención planificada y en la sombra por su parte.

Sin embargo, no eran pocas las voces en el sector deportivo ni en el sector financiero que veían en el presidente de ACS un interés premeditado por controlar el influyente palco central del Bernabéu para usarlo como elemento de apoyo en su afán por asaltar el consejo de Iberdrola. Un asalto que da a entender en 2006 cuando eleva su poder de voto en Unión Fenosa tras que Manuel Jové le venda su paquete, sin mediar necesidad de hacer caja, porque acababa de cobrar una fortuna con la venta de Fadesa. Pretendía una fusión de la gallega con la eléctrica vasca, de la que se hace con un 12,6% ese año a base de ingeniería financiera. No le salió, pero obtuvo un gran beneficio cuando el 30 de julio de 2008 cerró un acuerdo de venta del paquete de la gallega a Gas Natural y a 18 euros por acción, muy por encima de su cotización que había ademas mejorado tras difundirse en días anteriores la supuesta existencia de novios eléctricos extranjeros poderosos para dicha participación. En aquellos meses de 2008 y 2009 en los que se produce la defenestración de Calderón, la batalla entre Pérez y Sánchez Galán, el inteligente presidente de la eléctrica vasca, se encontraba en su punto álgido: Florentino reiteraba a Iberdrola su deseo de obtener representación en su consejo, y además acorde con el 12% que ACS poseía de ésta (pero casi la mitad vía derivados), a lo que Sánchez Galán se oponía por el uso tradicionalmente especulativo que daba a sus participaciones. En marzo de 2009 ACS se lo reclamó por via notarial.

Inicio del partido: 'caso Elecciones'

Pero vayamos por partes y empecemos por el principio: las elecciones de 3 de julio de 2006, que llevan a Calderón a la presidencia del club.

Calderón ocupa entonces la presidencia tras ganar unas controvertidas elecciones en las que se anula todo el voto por correo, que el Calderón y su equipo —liderado por el fundador de Legalitas, Alfonso Carrascosa, y el acólito de éste, Mariano "Nanín" Rodríguez de Barutell— no preveían favorable. La anulación se consigue impugnando este voto por vía civil en el juzgado 47 alegando la existencia de votos por correo falsos favorables a otros candidatos a base de testimonios falsarios de ellos mismos y con el refuerzo, por vía penal y en paralelo, de denuncias de votantes por correo que, según un auto de mayo de 2009, Carrascosa y su acólito urden, instigan y coordinan. Las denuncias son admitidas a trámite y recaen en el juzgado nº 25 de Madrid, que titulaba Valentín Sanz Altozano, primo de Ángel García Altozano, director general corporativo de ACS desde 1997, la constructora de Florentino Pérez. Nacía el caso Elecciones.

Tras su apertura, el juez pone el caso bajo secreto de sumario hasta que la Audiencia Provincial, ya en marzo de 2008, y a golpe de petición del presidente de Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir —uno de los que había perdido contra Calderón— ordena el levantamiento del secreto y el traslado de las actuaciones a las partes.

Segunda mitad del partido: la "investigación periodística"

Mientras se mantiene el secreto sumarial por el primo del directivo de ACS, los periodistas de "investigación" se ponen a "trabajar" y el asunto de las elecciones de 2016 da un vuelco de 180 grados el 24 de junio de 2007, cuando Calderón y su equipo pasan a ser los sospechosos de una eventual falsificación de los votos en una maniobra retorcida dirigida a anular todo el voto por correo para asegurar el triunfo del presidente.

Sucede gracias a la emisión en Telecinco, ese domingo de junio de 2007, de un programa de "investigación" titulado "Asalto a la Casa Blanca", que sustituye a la telecomedia que la cadena programa para los domingos en dicha franja horaria. Según aparece al final en los títulos de crédito, se trata de "una producción de Telecinco en colaboración con Power Media SL", la empresa que administra el periodista José Antonio Abellán, según el Registro Mercantil.

El reportaje cuyo contenido proporcionaba Abellán consistía en unas entrevistas realizadas con cámara oculta en las que un reportero se hacía pasar por un jefe de seguridad de Fadesa o Inditex, y tanteaba a miembros del equipo que había llevado exitosamente a Calderón a la cima del Real Madrid para que les asesorasen en una escalada similar al Depor. Los entrevistados alardeaban ante el reportero, confesando con lujo de detalles la estratagema usada por Calderón con el voto por correo y señalando directamente a Carrascosa y "Nanín" como los artífices.

Al programa siguió otro, el día 27, con un debate al que asistían periodistas de diario deportivo Marca posicionándose a favor de Calderón, avivando la polémica para su repercusión en medios escritos. Solo siete días más tarde, el 2 de julio, Eduardo Inda, actual director del tabloide Okdiario y muy unido a Florentino Pérez, tomaba posesión oficial como director de Marca. En el libro que Abellán escribe en 2015 sobre toda esta historia (editado por Real Catorce Editores SL), se cita a Inda como el periodista que junto a él estaba "comprometido en que aquella porquería saliese a la luz" .

La entrevista incriminatoria grabada con cámara oculta pasó a ser el centro y principal prueba (y esto es un detalle clave que explica luego el archivo del caso) de la instrucción del caso Elecciones.

Gol decisivo: la exclusiva de 'Marca' con Inda al frente

La "investigación" de Abellán emitida por Telecinco y las noticias derivadas hicieron tambalearse a Calderón, pero no lo suficiente como para hacerle caer porque el asunto no estaba claro y el sumario seguía bajo secreto: los entrevistados con cámara oculta se desdijeron a las pocas horas de su emisión, denunciando en la comisaría de Pozuelo, por un lado, que les pagaron para que dijeran eso y, por otro, que no sabían que les estaban grabando. Se necesitó algo más para que el entonces presidente dimitiera el 16 de enero de 2009 y de eso se encargaron Interviú, la revista de cabecera del comisario Villarejo, y un buen amigo del comisario, Eduardo Inda.

El 6 de enero, Interviú publicaba una entrevista con una exsecretaria del Real Madrid, Cristina Bermúdez, que considerando "injusta" su imputación en el caso Elecciones había decidido contar "muchas de las actividades sospechosas que se han venido realizando en el marco institucional a lo largo del mandato de Ramón Calderón".

Días más tarde, Inda remata la asistencia al centro de área de Interviú con una "exclusiva de investigación" en las portadas de Marca del 13, 14, 15 y 16 de enero, informando de una denuncia de un socio del Real Madrid en la que expone que en la asamblea anual del club blanco de 7 diciembre de 2008, Calderón y su equipo introdujeron falsos compromisarios para asegurar los votos en la aprobación de las cuentas.

Durante semanas y días anteriores a la celebración de la Asamblea, José Antonio Abellán, desde el programa de radio que conducía en la Cope, El Tirachinas, había estado contando presuntas irregularidades cometidas con la tesorería del club. El serial acaba el 16 de enero 2009 con una portada en la que, con relación al supuesto amaño con los compromisarios, se imprimía una lapidaria frase de "Nanín": "Siempre hice lo que me ordenaron desde arriba". Calderón dimite ese mismo día. Un año después, Marca aún presumía de lo que Inda definió como "la noticia que cambió la historia del Madrid".

Portadas del diario 'Marca' de la segunda quincena de enero de 2009. — Imagen extraída de la web del diario Marca

El desarrollo judicial consolida la candidatura de Florentino

Por su parte, la denuncia sobre el nuevo tongo se admite y recae en otro juzgado, el nº 39 de Madrid, titulado entonces por el juez Santiago Torres, el que envió a prisión a Jesús Gil. Nacía el caso Asamblea. En pocos meses, Torres, tiene lista una citación para Calderón como imputado, que éste recibe el 6 de mayo de 2009, a la vez que otra similar desde el juzgado 25 que lleva el caso Elecciones. Es decir, se le imputa, y por partida doble, tan solo un mes antes de la fecha fijada para las elecciones que elegirían al sustituto del presidente dimitido y a las que se presenta Florentino como candidato único.

Ni que decir tiene que la doble imputación y su amplia difusión llenaron de razones la dimisión de Calderón, alejando del flamante candidato único las sospechas sobre una participación suya en su caída. Con relación a esta cuestión, Abellán negó reiteradamente cualquier connivencia con Pérez "no conozco ninguna operación contra Calderón; en lo que yo participé era en una labor periodística" respondía en 2017 a internautas en las webs donde presentaba su libro en el que insiste en ello, destacando que la Comisión de Disciplina del club "no toma la decisión de expulsar a Calderón hasta enero de 2010", si bien también dice que se lo comunica el propio Pérez en el almuerzo en el que nace la idea del libro.

Hoy Abellán sigue negando connivencia y esgrime una "coartada acústica" al mas puro estilo Villarejo: las grabaciones (que casualmente son del periodo 2006- 2009), en las que se oye Florentino explayarse , criticando a populares jugadores del club como Raúl o Iker Casillas o Cristiano Ronaldo. Abellán ha comentado en redes que "todo lo publicado está mi libro de 2015 'Asalto al Real Madrid' " y estos últimos días, coincidiendo con la instrucción del caso Villarejo (otra casualidad), se publican en formato audio, por un medio que tiene la confianza del comisario.

Por su parte, Florentino —que ha admitido conocer la existencia de dichas grabaciones porque Abellán las ha ido ofreciendo al Real Madrid y a algunos directores de medios durante años habiéndolo confirmado alguno, aunque el periodista lo niega — aprovecha también para atribuir su difusión a hipotéticos enemigos, en represalia por su "participación como uno de los promotores de la Superliga". Una atribución discutible porque es difícil creer en la realidad de un torneo, cuyo anuncio se realiza desde programa El Chiringuito (y no en conjunto con el resto de clubes miembros y desde sus sedes), y del que se intenta convencer que cuenta con financiación en firme, pero sin haber asegurado previamente su acogida por las palancas de ingresos (aficiones, patrocinadores y cadenas de televisión) que permitirán devolver lo recibido en préstamo. Las entidades financieras no se comprometen sin seguridades.

Los casos se archivan y no llega la sangre al río

Tras el golpe de efecto mediático-judicial y Florentino consolidado en el poder, los dos procesos judiciales siguen su curso y acaban sin condenas. El caso Elecciones se archiva en 2012 por la Audiencia Provincial al anularse la cámara oculta como prueba válida y sobre la que el magistrado Sanz Altozano había construido buena parte del caso. Y el caso Asamblea también queda en fuera de juego por la Audiencia Provincial: el 19 de noviembre de 2013 anula el auto del juez Torres del juzgado 32 que procesaba a Calderón.

Una jugada que recuerda a la forma de la caída de Cifuentes

La secuencia periodística y judicial que termina anticipadamente con la presidencia de Calderón recuerda mucho a la que desbanca de la presidencia de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes, si bien en su caso la ejecución fue mucho más rápida: se inicia el 21 de marzo con la publicación de un cambio de notas habido cuatro años antes y finaliza con su dimisión el 25 de abril de 2018 tras que Eduardo Inda publicara un vídeo salido de los almacenes cloaqueros en el que se la veía siendo interceptada por la seguridad de un supermercado cuando trataba de llevarse unas cremas sin pagarlas.

Personajes ubicuos en la vida de Villarejo

En este caso del Real Madrid aparecen varios personajes que son habituales y recurrentes en la vida de Villarejo. Además de Eduardo Inda, figura Pedro Revaldería, director de Producciones Mandarina, productora vinculada a Mediaset, que según la carpeta "Royal", figura como citado a declarar en el juzgado 25. Ambos, Inda y Mandarina/Revaldería, están investigados por el juzgado 49 que instruye la querella del inspector Rubén Eladio López contra gran parte de la cúpula policial bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y un puñado de periodistas: presuntamente, Mandarina se coordinó con Inda para difundir en el programa Un tiempo nuevo y de forma tergiversada el contenido de la grabación ilegal que supuestamente Villarejo hizo al CNI para saber qué se investigaba en el Caso Nicolás y luego, mediante su reparto a los medios, buscar la anulación del caso.

En la escena aparece también Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, "agente" de su amiga Corinna Larsen, la examante del rey emérito, y miembro del "equipo" (Villalonga dixit) conformado por él, Villarejo y Adrián De la Joya y otros, para dar "golpes" ( De la Joya dixit). A las pocas horas de la dimisión de Calderón, Juan Villalonga exige elecciones anticipadas y una candidatura única, para la que da la venia a Florentino, renunciando a su propia aspiración al trono, que había anunciado el 20 de octubre del año anterior, con una visión de futuro (la dimisión de Calderón) cuando menos sorprendente.

El interés de Villalonga en clubes de fútbol no era novedad: pocos meses antes, el 24 julio de 2008, Villalonga se embolsa 5 millones de euros como "importe indemnizatorio" por la resolución del "Contrato de gestión y mandato de venta de acciones del Valencia Club de Futbol S.A.D" que tan solo dieciséis días antes había firmado con su propietario, Juan Bautista Soler.

En los acuerdos con Soler aparece también citado como participante Carlos Carrión, el que fuera estratega de marketing y comunicación de Telefónica cuando Villalonga era su presidente. Es el mismo Carrión al que subcontrata Villarejo para el proyecto "Pit" y el mismo que actúa de conseguidor de ofertas para la quebrada Zed por sugerencia de otro exsubordinado de Villalonga en el Grupo Telefónica, Pedro Pérez Fernández de la Puente, exprimer ejecutivo de su filial Terra y socio fundador de ElConfidencial.com, el medio que publica las grabaciones a Florentino.

Un personaje protagonista en este proyecto es Alfonso Carrascosa, el fundador de Legalitas, descrito como "la mano derecha de Calderón" y señalado en el reportaje de cámara oculta como urdidor de la maniobra electoral que le aúpa. Su relación con el comisario está muy documentada en el sumario. Villarejo se convirtió en accionista de Legalitas, tal como muestran los estados contables y el contrato de compra-venta de las acciones —aunque contiene un errata en el título, sería válido, según juristas consultados por Público— que constan en la documentación incautada al comisario. Las referencias a Carrascosa son constantes a lo largo de los años para diversos temas, por ejemplo como persona de contacto con el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, del que el fundador de Legalitas es íntimo amigo, para procurar la caída del fiscal anticorrupción José Grinda.

Carrascosa es también socio en CIFE, una juguetera en la que son accionistas y trabajan los hijos del comisario Salamanca, y que gracias a éste tenía negocios con un empresario chino bien conectado, investigado en el caso Emperador y llamado Yomping Wu Liu, al que el bufete de Villarejo defendía en el trance (posteriormente asume su defensa el despacho de Gonzalo Boye). Precisamente en un oficio de este caso (que guardaba el policía jubilado) se contiene una conversación pinchada por el juzgado en la que Wu Liu relata que, a través de un directivo del club, fue contratado por el Real Madrid para organizarles una gira en China. Cita a dicho directivo como "José Luis Villar", coincidente con el nombre del director y socio de Carrascosa y los hijos de Salamanca en CIFE.

Por su parte, las referencias a Florentino Pérez son incontables en el sumario del caso Villarejo, y no solo por los supuestos encargos de Iberdrola a éste sobre Pérez, sino también por las actuaciones que supuestamente Villarejo realizó en su favor con una estrategia de falsa bandera como por ejemplo en el caso Castor, al personar a su Asociación Transparencia y Justicia como acusación popular en el juzgado de Vinaroz que lo instruye para investigar posibles negligencias en el relleno inicial de gas del almacén Castor causante de los terremotos que llevaron a su inmediata clausura.

No obstante, no se ha encontrado prueba de pago alguno a Villarejo por parte de Florentino Pérez, sus empresas personales o del grupo ACS, si bien el juzgado tampoco ha solicitado a la Agencia Tributaria todos los datos sobre clientes y proveedores del grupo de sociedades de Villarejo, tras tres años y medio de instrucción, una diligencia habitualmente prioritaria en casos de blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

El papel de Villarejo en el proyecto "Royal"

Villarejo archiva el proyecto "Royal" bajo una supracarpeta a la que primero bautiza como "Friends & Neighbours" (amigos y vecinos) y con el paso de los años redenomina con el acrónimo "FN" o "Partners" (socios). De esta supra-carpeta cuelgan a su vez subcarpetas en las que almacena proyectos o gestiones vinculados a una persona que, o bien es allegada, o es familia, o se trata de alguien con el que co-ejecuta proyectos como Gabriel Fuentes ("Gabi" o "GB"), excomisario de Policía reconvertido en ejecutivo de Instituto Grupo Consultor, o refiere a un amigo que le trae negocio a cambio de comisión.

Del contenido de la carpeta "Royal" se desprende indiciariamente que el comisario apoyó en la defensa procesal de Alfonso Carrascosa y "Nanín" Rodríguez de Barutell después de que éstos fueran imputados junto a Calderón en mayo de 2009. De la carpeta cuelga el sumario del caso Elecciones casi al completo, y salta a la vista que lo que centra su atención es la entrevista con la cámara oculta emitida en junio 2007 y que funcionó a la vez para el inicio de la campaña contra Calderón y para el archivo de la causa penal.

Conociendo el modus operandi de Villarejo, no es descartable que enviara a su red de periodistas (y en eso consistiera su misión) los datos y alegaciones del sumario buscando conseguir un archivo de la causa. De hecho, para este proyecto "Royal" apenas almacena documentos de producción propia, salvo emails con Alfonso Carrascosa, documentos de word donde prepara las preguntas a realizar a testigos y otras partes, un archivo con la factura y algunas notas informativas (N.I.) de noviembre de 2008 a marzo de 2009 en formato Word. El contenido íntegro de estas notas es la copia textual de artículos publicados entre esas fechas en los que trata de descartarse una participación de Florentino en la caída de Calderón: una entrevista a Abellán en La Nueva España; una pieza del El Semanal Digital (ahora Esdiario) y también afín al comisario, donde el 31 de enero de 2009 se aseguraba que Villalonga sería el candidato único y no Florentino debido, según el autor, a la salud de su mujer y a la incompatibilidad con su ansiada entrada en el consejo de Iberdrola (al contrario, se favorecía).

Solo una de las notas es de producción propia. La fecha en marzo de 2009 y la etiqueta como "GenioCharla-12.3.09". En ella transcribe o resume una supuesta conversación con una persona a la que cita con el apodo "Genio", que afirma que "FLO" (Florentino Pérez) manejó a periodistas contra Calderón con ayuda de Antonio García Ferreras. Ferreras fue director de comunicación del Real Madrid desde septiembre de 2004 a marzo de 2006 durante el primer mandato de Florentino.