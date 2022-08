Análisis del uso político, mediático y digital del 'caso niñera'

El 30 de abril de 2021, cuatro días antes de las elecciones autonómicas de Madrid, los telediarios abrían sus ediciones de la noche con el inicio de la investigación judicial del llamado caso niñera. El pasado viernes era definitivamente archivado, más de un año de utilización política y mediática después, al no poder acreditarse "que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público".



Al echar la vista atrás sorprende ver a Toni Cantó detrás de un atril de Ciudadanos, pero para él este caso niñera comenzó un par de meses antes de las elecciones madrileñas (un 3 de Febrero de 2021), y ha sido una obsesión para el ahora director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid –remunerado con un sueldo público de 75.000 euros–.

Cantó es, de hecho, el tuitero con mayor impacto, utilizando esta acción de lawfare y mediafare desde que El Confidencial publicara la "exclusiva" (y siendo, además, la cuenta que más retuits obtuvo): "Cuida niños. Lo pagas tú", "Pablo Iglesias e Irene Montero son auténtica casta", "Es dinero público para uso personal. Debe investigarse", "La escolta les hace la compra, la niñera, sala de juegos... y todo, lo pagas tú", "Políticas de conciliación: la niñera pagada con dinero público. ¡Sí se puede!", "Por el momento, ha nacionalizado a su niñera"... son algunas de las cosas que le granjearon el éxito en la explotación política del caso.

Desde que comenzó esta acción judicial y mediática, Toni Cantó publicó más de 30 tuits mencionando la palabra "niñera"; aunque no sorprenderá a nadie que no haya hecho ninguna mención al archivo de la causa. Tampoco lo ha hecho su excompañero de partido Edmundo Bal, ni su actual jefa Isabel Díaz Ayuso. De hecho, entre los políticos que lo utilizaron como arma política no hemos encontrado a ninguno que lo haya mencionado, tal y como explicaremos un poco más adelante.



Si analizamos el uso del término caso niñera en Twitter encontramos que se han publicado más de 400.000 tuits desde febrero de 2021. Al exportar la gráfica de comunidades encontramos que apenas un 20% de ellos –la comunidad morada que observamos a la izquierda– ridiculizaron la causa, mientras el 60% aproximadamente son del entorno digital de la derecha en España que usaron el asunto para atacar a Podemos y sus portavoces, donde destaca la cuenta de Toni Cantó. El otro 20% corresponde a cuentas fuera de España donde destaca la comunidad venezolana en rojo que tienen su propio caso niñera.



Conversación en twitter desde enero de 2021 sobre el caso niñera. — Herramienta gephi

También resulta llamativo que en la última semana ninguna de esas cuentas que lo emplearon en sus ataques políticos haya hecho mención del archivo de la causa o del caso en sí. Únicamente encontramos a Arturo Millán, que sí mencionó el caso: antes de su archivo y para emplearlo nuevamente como munición política.



Conversación en twitter durante la última semana. — Herramienta Gephi

Al analizar las cuentas con más impacto con el uso digital del caso niñera encontramos a Toni Cantó como vencedor absoluto. En esta lista encontramos a pseudo medios como OkDiario, VozPopuli, Libertad Digital o The Objective; medios como El Mundo o El Confidencial; pseudo periodistas como Eduardo Inda o Jano García, políticos de VOX como Iván Espinosa de los Monteros o Herman Tersch; del PP y C's como el propio Toni Cantó; y trolstars como Pastrana, Capitán Bitcoin o Fray Josepho –habituales en nuestros análisis–.



Cuentas de Twitter con mayor impacto mencionando el caso niñera. — Herramienta Gephi

Tampoco fue una noticia destacada en las portadas de los principales medios de la derecha el archivo de la causa; al contrario que las noticias sobre la apertura de la causa judicial, la declaración de la ex abogada de Podemos que lo denunció, las imputaciones de Gara Santana y Teresa Arévalo… cada nueva coma es agregada al historial de noticias.

Portadas de El Mundo, La Razón y el ABC los días de apertura y archivo del "caso niñera".

Es la mecánica mediante la cual operan el mediafare y el lawfare: horas en las tertulias, cientos de noticias, cientos o miles de menciones en mítines y en el Congreso, cientos de editoriales… pero si hay una web que destaca es OkDiario, con cerca de 100 entradas relacionadas con el caso niñera en menos de un año y medio.

El día anterior al archivo de esta causa el juez Manuel García Castellón acordaba la apertura de una nueva causa contra Juan Carlos Monedero, un mes después de que la Audiencia Nacional le obligase a archivar la causa "secreta" y "prospectiva" que estaba realizando sobre la financiación de Podemos. El ciclo se reinicia una vez más.