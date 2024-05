Andalucía Viva denuncia que un policía con un símbolo "de Vox" multó a su coportavoz en un acto propalestino

El pasado sábado, al final de una manifestación de apoyo al pueblo palestino en las Setas de la Encarnación en Sevilla, un Policía Nacional presentó una denuncia por desobediencia, al amparo del artículo 36.6 de la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, contra el antropólogo Isidoro Moreno, coportavoz de la plataforma Andalucía Viva.

El agente de policía, según ha denunciado públicamente la plataforma en un comunicado de prensa, "llevaba en su muñeca izquierda, bien visible, una bandera del partido político Vox".

Andalucía Viva manifiesta que la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, en su articulo 5.1b, especifica que los agentes tienen entre sus "principios básicos" el "actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión".

En el acta de denuncia, a la que ha tenido acceso Público, el agente de policía recoge que Moreno tenía "que permitir el paso de la vía" de evacuación "y colocarse en el lugar permitido para la concentración final de la manifestación" en apoyo al pueblo palestino y que el antropólogo había manifestado: "Yo de aquí no me muevo".

Añade el acta que Moreno, de 79 años de edad, "en el momento de solicitarle que se pusiera en el lugar autorizado para la concentración, portaba una bandera con mástil de Palestina".

"Como si esto fuera la madre del delito. Me recuerda a los años 70: una de las cosas que ponía en mi dossier era que había dado una conferencia en el círculo Juan XXIII", afirma Moreno a Público.

El coportavoz de Andalucía Viva explica así lo sucedido: "Yo estaba delante de las Setas, en la concentración final de la manifestación. La propia policía tenía el tráfico cortado en la calle Imagen. Una serie de gente, de una media de edad más bien alta, nos pusimos a la sombra [enfrente de la escalinata donde se concentraba el grueso de los manifestantes y donde el sol pega de frente al mediodía]".

"Seríamos –añade– un grupo de 20 ó 30 personas. Yo llevaba una bandera palestina. El policía se dirige muy directamente a mí. Yo no me di cuenta de que él llevaba una banderita de Vox. [Otros] se lo empezaron a decir, esto qué es… En fin, un espectáculo de Berlanga".

"Lo que nos dijo –prosigue– es que teníamos que quitarnos de allí. Aseguraba que estábamos en una vía de evacuación cuando estábamos en medio de la plaza, que es un espacio abierto por mil sitios. Le dijimos que no lo ponía en ninguna parte".

Después, el agente le pidió el carné de identidad a Moreno: "Si no me da el carné, tiene que acompañarme, me dijo. Le di el carné y al par de minutos viene con el acta de denuncia. Es kafkiano".

Ponerse bajo el sol

Andalucía con Palestina, organizadores de la manifestación, exponen en una nota de prensa que, además de la multa a Moreno, "parte del dispositivo policial requirió la documentación a varios de los manifestantes que se encontraban a resguardo de la sombra".

En ella, afirman que Moreno "fue conminado deliberadamente a ponerse bajo el sol por un policía que portaba un brazalete en la muñeca con una insignia de Vox, con la falsa excusa de que estaba taponando una vía de evacuación en plena plaza y en una zona peatonal donde no transitan vehículos".

"La denuncia está motivada por los prejuicios ideológicos de un policía que tenía el deber de proteger el derecho constitucional de manifestación y se dedicó a intimidar a los manifestantes con una excusa falsa y absurda", denuncia en una nota de prensa Sausan Alkhouli, portavoz de la organización.

Alkhouli aseguró también que Andalucía con Palestina pedirá explicaciones a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla por un comportamiento que califica de "atropello antidemocrático".

La portavoz del partido Adelante Andalucía, Mari García, manifestó este lunes que pedirán "que se abra una investigación para saber si el policía que increpó al catedrático Isidoro Moreno en una manifestación por Palestina se extralimitó en sus funciones".



La Plataforma Andalucía Viva señaló que se había producido una "actuación arbitraria, autoritaria y antidemocrática de un miembro de un cuerpo de seguridad del Estado, tratando de criminalizar el ejercicio de un derecho constitucional como el de manifestación".

Y deja también una reflexión sobre la urgencia de derogar la ley mordaza: "Este tipo de atropellos y abusos de autoridad siguen siendo posibles porque hay una ley que los ampara. Una ley que sigue sin ser derogada, a pesar de la contestación social y de las promesas electorales de los partidos que conformaron el gobierno de la anterior y la presente legislatura; una ley que hace recaer sobre la persona denunciada la responsabilidad de demostrar su inocencia y que criminaliza el ejercicio de derechos democráticos, como el de expresión o manifestación, convirtiéndolos en problemas de orden público".