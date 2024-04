El andalucismo presenta una candidatura en las europeas: "La situación exige que vayamos al combate"

Ahora Andalucía será la papeleta andalucista en las próximas elecciones europeas. La renuncia táctica de Adelante Andalucía, el partido soberanista andaluz fundado entre otros por el exalcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y Teresa Rodríguez, ha abierto una puerta por la que se ha colado esta plataforma. El proyecto está impulsado "desde abajo" por rescoldos andalucistas que están aún en los ayuntamientos y en medios universitarios y artísticos.

Ahora comienza el proyecto de conformación del programa y de las listas de la candidatura, en un proceso de consulta entre quienes que se han ido incorporando al proceso, en el que el partido Andalucia por Sí, que cuenta con 130 concejales, y que lleva tiempo tratando de dar el salto más allá de lo municipal, ha jugado un papel decisivo. Para poder presentar la candidatura se necesita el aval de 50 cargos públicos.

Este lunes, varios de los impulsores de la plataforma participaron en un debate online en el que quedó claro que en ciertos sectores sociales –probablemente minoritarios aún, pero esto solo se sabrá cuando se vote–, la decisión de Adelante de presentarse solo a las generales en la provincia de Cádiz, les dejó huérfanos en el resto de ellas.

"No tuvimos papeleta en las generales. En estas elecciones, los que vivimos aquí y los millones que están fuera tendremos la posibilidad de meter una papeleta en las urnas", dijo el historiador José Luis Villar. "Pretendemos ser herederos de las anteriores generaciones. Hay unos puntos esenciales de acción", agregó.

"La situación exige que vayamos al combate. No podíamos dejar de comparecer ante el pueblo andaluz. Si miramos, se oyen miles de voces. Pero falta la voz de Andalucía, el acento andaluz. Los problemas de Andalucía, ¿pa cuándo? Por eso el lema, Ahora Andalucía", añadió Villar.

La idea es que el proyecto que ha cuajado en esta candidatura crezca después. "Esto surgió como [un foco] de reflexión y se ha convertido en una plataforma política. Esto no debe acabar ahí», dijo Villar. «Esto es un movimiento que arranca desde abajo, no somos un partido político al uso y no sabemos cómo terminaremos. Hasta el 9 de junio trabajamos seguro y quién sabe si hasta la eternidad. Ojalá sea así. Esto está abierto. Esta es la casa común del andalucismo", agregó Villar.

"Debemos empoderarnos"

Távora manifestó haberse sentido cierta desilusión en los últimos tiempos. "Todo aquello nuevo que surgía se ha ido desinflando. Estaba retirada [de la política], luchando siempre por crear conciencia desde la cultura y este proyecto de candidatura europea andalucista, me ha vuelto a revivir. He vuelto con una ilusión tremenda".

"Hemos vuelto a tener conciencia. Estamos viendo andar a otros territorios y vemos que nosotros no andamos. No se nos pregunta y no se nos escucha. No tenemos nadie que diga las cosas. Nadie va a mirarnos, nadie se va a ocupar de nosotros. Debemos empoderarnos. O tenemos una fuerza propia y somos dueños de nuestro destino o no hay nada que hacer", agregó Távora.

El profesor Javier Fernández manifestó que la idea es que la plataforma recoja "todo el arco progresista, feminista y ecologista". Fernández analizó que en todas las transformaciones que se están produciendo en el Estado, "la izquierda cada vez menos eficaz, [está] instalada en el centro y ya no interpela a la población andaluza". Para Fernández, además, con «la derecha instalada en "políticas de casino", la "voz andalucista es fundamental" y lo es "para una segunda democratización".