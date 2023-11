Andueza y Besteiro, las apuestas del PSOE para gobernar con PNV y BNG en Euskadi y Galicia

El Comité Federal del PSOE oficializó a finales de octubre los candidatos del partido para las próximas elecciones autonómicas en Euskadi y Galicia. Eneko Andueza y José Ramón Gómez Besteiro fueron los únicos candidatos que se presentaron al proceso de primarias. Ferraz aceleró su calendario ante la posibilidad de que tanto Íñigo Urkullu como Alfonso Rueda adelantaran los comicios para la próxima primavera.

La situación del PSOE en ambos territorios es diferente. En Euskadi actualmente gobiernan en coalición, como partido minoritario de la misma, junto al PNV desde el año 2016. Anteriormente lo hicieron entre 2009 y 2012 con Patxi López y fruto de un acuerdo con el PP. En Galicia, el PSOE no gobierna desde el periodo 2005-2009 con Emilio Pérez Touriño y una coalición con el BNG. Desde entonces, una sucesión de mayorías absolutas de Alberto Núñez Feijóo, sustituido por Alfonso Rueda en 2022.

Obviamente, como cualquier partido, el PSOE aspira a obtener la máxima mayoría posible. Pero a nadie se le escapa en las filas socialistas que por las actuales circunstancias parlamentarias será necesario llegar a acuerdos. Y en ambos territorios tienen sobradas experiencias de coalición, sea como primera fuerza o como segunda dentro de la misma con PNV y BNG.

Eneko Andueza, una oportunidad frente a PNV y EH Bildu

Nacido en Eibar en 1979, Eneko Andueza es el secretario general del PSE desde el año 2021 tras sustituir a la actual vicelehendakari Idoia Mendía. Tuvo un apoyo en las primarias prácticamente unánime, con más del 95% de los votos. En su trayectoria política ha sido secretario general del PSE de Gipuzkoa, portavoz en la Junta General o portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Vasco, puesto que ocupa en la actualidad.

Pertenece a una de las agrupaciones, la de Eibar, más potentes y movilizadas de Euskadi y entregadas al socialismo vasco. "Si hay una virtud que tiene es que lo institucional no le ha quitado frescura a la hora de enfrentarse a los problemas. Este conocimiento de lo institucional se traslada mucho a su día a día. A su forma de hacer y hacer y trabajar", señalan fuentes del PSE que lo conocen bien.

El exlehendakari y actual portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, definió a Andueza en un acto público como "un socialista sin complejos" y un "político valiente". "Eneko sabe cuál es nuestro camino, cuales son nuestros principios, y mantiene el rumbo firme sin que le tiemble el pulso", destacó. Para López, Andueza "dice las cosas cuando hay que decirlas, moleste a quien moleste e incomode a quien incomode" si lo que está en juego son los "principios y los intereses de la ciudadanía".

Fuentes cercanas a Andueza ponen en valor su perfil de "sinceridad" en las relaciones con el PNV. Las relaciones con el partido hegemónico en Euskadi son desde hace unos años de colaboración. "Podría ser un hándicap, pero no ha sido obstáculo para que haya alzado la voz y destacado sus planteamientos en materias sensibles como educación", destacan las mismas fuentes.

A través de esta normalización de las diferencias, Andueza reconoce que el principal reto del PSE es "cómo romper el pulso entre PNV y EH Bildu". Con esta última fuerza, pese a que ya son aliados parlamentarios consolidados de Pedro Sánchez, los socialistas vascos rechazan a día de hoy pactar gobiernos. En el equipo de Andueza explican que tienen que ser capaces de conseguir no presentarse como una suerte de bisagra entre ambos sino como una forma de gobernar y entender el país.

"Tenemos nuestro proyecto que no está subsidiado a otros pero todos sabemos en Euskadi que vamos tener que gobernar en coalición o con acuerdos. La ambición es un concepto que Eneko ha manejado mucho y tenemos derecho a reivindicar nuestro papel", apuntan las fuentes consultadas.

"Sabe escuchar y buscar acuerdos. La política no puede ser encerrarte en tu habitación con razón inmaculada, sino salir fuera, mancharte y hacer posible las transformaciones que hagan mejor la vida de la gente", señala López al respecto.

La historia de Andueza está muy marcada por el terrorismo de ETA, según destacan en su entorno. Ha estado escoltado durante toda su juventud y reflejó esa experiencia en un libro llamado Jóvenes sin juventud (Catarata, 2021). "Hace el relato de toda una generación", señalan las fuentes consultadas. En aquella etapa tuvo "una experiencia personal dramática" como el asesinato de Isaías Carrasco, amigo personal suyo. "Fue duro. Sobre todo le ha marcado a la hora de que no se le cuestionen los planteamientos sobre la izquierda abertzale porque él está autorizado para hacer el análisis que sea", afirman fuentes cercanas.

Durante la pasada campaña entró en confrontación con la derecha que usa a ETA para atacar al socialismo. Todo pese a los consejos en su equipo de no usar ese marco. Pero un ejemplo del carácter político del que será el próximo candidato del PSE en las autonómicas.

Eneko Andueza (i), y Pedro Sánchez (c), saludan en un acto en Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2022. — Iñaki Berasaluce / Europa Press

Besteiro, el retorno de la gran esperanza del PSOE en Galicia

La trayectoria política de José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967) es extensa. Fue concejal en el Ayuntamiento de su ciudad, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Galicia (PSdeG) entre 2013 y 2016. Pero ese año cambió todo. Presentó su dimisión después de ser imputado por la jueza Pilar de Lara como presunto autor de varios delitos. Una operación judicial turbia en la que él y su entorno siempre defendieron su inocencia. La persecución se inició, como se demostró después, por unos mensajes anónimos entregados a la jueza por el PP de Lugo.

El proceso judicial se demoró en el tiempo y no fue hasta 2021 cuando se archivaron un par de causas. Además, la jueza fue inhabilitada por cometer una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales. A finales de 2022 se terminó de archivar la última causa pendiente contra él, la llamada Operación Pulpo.

Comenzó entonces un proceso de rehabilitación política en la que Pedro Sánchez tuvo un papel especial. Lo nombró el pasado mes de marzo delegado del Gobierno en Galicia, puesto en el que estuvo apenas unos meses para luego encabezar la lista del PSOE al Congreso por Lugo en las elecciones generales del 23 de julio.

Pese a las diferencias internas en el PSOE de Galicia, finalmente resueltas sin confrontación en primarias por la retirada a última hora de Gonzalo Caballero, tanto Ferraz como la mayoría del PSdeG tenía clara que la apuesta para 2024 iba a ser Besteiro. A principios de octubre Sánchez lo incluyó en su comisión negociadora de cara a la investidura. Cinco días después anunció formalmente su candidatura para ser candidato a la Xunta. Y al día siguiente se fotografió con Sánchez en el Congreso para participar en la reunión con el BNG con el objetivo de buscar su apoyo.

"Es el mejor político que he conocido en Galicia en mi vida", dice de forma contundente un veterano dirigente del socialismo gallego. "Muy por encima de la media. Quien lo conoce, lo sabe. Si a eso le unes que es buena persona, no hay más que decir. Yo lo querría de presidente aunque fuera del PP o del BNG", añade. Quienes le conocen destacan que es una persona "con una visión de futuro increíble" y "mucho instinto". "Todos los acontecimientos políticos que están ocurriendo en Galicia él los adivinaba años antes", añaden fuentes consultadas por Público.

No esconden en el PSdeG que Besteiro ha sufrido mucho con sus procesos judiciales. "Tantos años dedicado a defenderse, eso no es justicia. Es una condena en vida. Y encima con la conciencia de no haber hecho nada. Por eso él lo llevaba más o menos bien, pero nos decía que el problema era que le consumía la mayor parte del tiempo de su vida y que no lo iba a recuperar", añade un compañero de partido.

Los socialistas gallegos consideran que no había una sensación en la calle de que aquella instrucción fuera contra gente corrupta. "Olía a kilómetros a lo que olía. Nunca se vio a Besteiro como posible condenado. La gente se quedó al principio en shock, pero con el paso de muy poco tiempo ya estaban diciendo que era una persecución".

La vuelta a la arena política y las próximas elecciones pueden tener, en este sentido, muchas partes simbólicas y emocionales. Un punto que puede ayudar al PSdeG. "A los gallegos se les usurpó la posibilidad de haber votado a Besteiro. Decidió una jueza el futuro de Galicia y permitió que Feijóo siguiera gobernando ocho años más. Es así de duro. Este voto va a llevar esa carga. El pueblo sabía que no había nada", añade el dirigente consultado.

Alguna de las últimas encuestas publicadas otorga al BNG que lidera Ana Pontón una ligera subida por encima del PSdeG. Ambas fuerzas están condenadas a entenderse, como ha sucedido en Galicia en muchas ocasiones. No debe suponer mayores problemas. "Tenemos experiencia de gobiernos con ellos. Besteiro fue presidente de la Diputación de Lugo ocho años con una vicepresidencia del BNG. No encontrarás jamás en las hemerotecas el más mínimo roce público. Tiene acreditada su capacidad bipartita", sentencian en la dirección del PSdeG.