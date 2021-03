Ángel Acebes lo niega todo: desde la existencia de la ya acreditada caja b del PP hasta el cobro de 107.000 euros 

Ángel Acebes, secretario general del Partido Popular entre 2004 y 2008, ha seguido la estrategia de la negación absoluta durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional en relación a los usos de la caja b del PP. No solo ha negado rotundamente haber percibido retribuciones en dinero negro procedente de la caja b del partido, tal y como reflejan los 'papeles de Bárcenas', sino que ha negado la propia existencia de la caja b, un hecho acreditado en la sentencia sobre la primera época de la trama corrupta Gürtel.

Ángel Acebes aparece en dichos documentos como receptor, en cuatro años, de 107.100 euros procedentes de la caja b. Durante su declaración este lunes, el exministro del Interior ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal que "en absoluto" recibió esos pagos y que todo lo que ha percibido en su vida lo ha hecho "con las oportunas retenciones" y declarando por ello a la Agencia Tributaria. El fiscal, Antonio Romeral, ha insistido: "Pero ¿por qué Bárcenas le mencionó entonces en sus notas?". A lo que Acebes ha respondido: "No lo sé y sigo sin saberlo en este momento y sin explicarme a qué responden esos papeles, lo único que le puedo decir es que no son ciertos y son rotundamente falsos, porque no se corresponden con la realidad ni hay nada que pueda explicar qué se produzcan".

Acebes niega la existencia de la caja b, incluso ha negado que en la sede del PP hubiera alguna caja fuerte, desmintiendo a Bárcenas, que ha asegurado que en su despacho de la sexta planta del edificio de la calle Génova había una caja fuerte. "Ni conozco la caja b ni un dinero inexistente", ha dicho, pese a que la existencia de dicha caja de contabilidad paralela a la oficial ha quedado acreditada por los tribunales. Ha hecho Acebes referencia a la declaración que antes que él ha prestado el exsenador del PP Luis Fraga. "Me sorprende lo que ha declarado de que él sí percibió unos pagos para la campaña electoral. Es la primera noticia que tengo". Una de las acusaciones ha llamado la atención sobre el hecho de que haya podido presenciar la declaración de otro testigo, en un fallo claro de la Audiencia Nacional.

En los 'papeles de Bárcenas' consta que Acebes percibió entre 2004 y 2008, siendo secretario general de los 'populares' la cantidad de 6.300 euros mensuales. En este sentido, ha dicho que "siempre se declararon a Hacienda los sueldos de transición entre un cargo y otro".

El expolítico del PP ha asegurado que su puesto como secretario general no incluía ninguna responsabilidad económica y que la dirección financiera del partido recaía en el tesorero, en aquel momento, Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018. Según Acebes, el tesorero reportaba directamente al Comité Ejecutivo pero no directamente a él.