Anticapitalistas y CGT se concentran en las puertas del Congreso contra la nueva reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) y el movimiento Anticapitalistas se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para protestar en contra de la reforma laboral acordada por el Gobierno y los agentes sociales. Las protestas tienen lugar mientras se debaten dentro del Pleno las medidas propuestas por el ministerio de Trabajo con los grupos parlamentarios y esperan la convalidación de la reforma propuesta.

Desde el sindicato rechazan la reforma laboral porque "no responde a los retos laborales ni del presente ni del futuro", según el comunicado que emitieron. Su secretario general de CGT, José Manuel Muñoz Póliz declaró a Europa Press que la nueva propuesta "refrenda las dos reformas de 2010 y 2012" y ha asegurado que "están traicionando a la clase trabajadora". "No puede ser que se pueda despedir a la gente aunque haya beneficios en la empresa", ha señalado.

Desde Anticapitalistas señalan que "el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos renuncia a derogar la reforma laboral del Partido Popular de la mano de la CEOE, Ciudadanos, UPN y Ana Botín".

"Incapaces de justificar el agravio, centran su discurso en la propaganda, el chantaje y la mentira, pidiendo a los demás que justifiquen el no a esta no reforma, que no termina de atar en corto la precariedad estructural del mercado laboral y que da balones de oxígeno a las prácticas abusivas de despido", añade la CGT.

La CGT cree que es "un error considerar que es posible mejorar las condiciones laborales permitiendo que la patronal tenga derecho a veto en la legislación laboral".

"El sindicalismo debe ser ejercido con firmeza impulsando y conquistando una legislación laboral que respete lo que por derecho le corresponde a la clase trabajadora", concluyeron en su comunicado.