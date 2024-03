Anticomunistas, ultracapitalistas y admiradores de Díaz Ayuso: Atlas Network prepara su desembarco en Madrid

La capital de España vuelve a figurar en la agenda de la principal red internacional de lobbies anticomunistas y ultracapitalistas. Atlas Network, que cuenta con cerca de 500 grupos afines esparcidos por todo el mundo, se reunirá en mayo próximo en Madrid para celebrar el Europe Liberty Forum, uno de sus principales encuentros anuales.

El evento tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en el Hotel Intercontinental de Madrid, situado en el Paseo de la Castellana. "Es el espacio perfecto para nuestro foro con su impecable servicio, lujoso alojamiento y diversas opciones gastronómicas", señalan los organizadores.

La red de lobbies Atlas Network fue fundada en 1981 por el empresario británico Anthony Fisher, un hombre adinerado con vocación de crear think-tanks apegados al ultracapitalismo y a ese concepto de "libertario" que de libertario tiene poco y que hoy defiende a capa y espada el ultraderechista argentino Javier Milei.

"Nuestros principios están siendo amenazados", señala un informe del director ejecutivo de Atlas Network

Atlas se autodefine en sus documentos como un "movimiento por la libertad" que aspira a "mantener la paz, la prosperidad y la civilidad". "El compromiso personal de los miembros de este movimiento se ve reforzado por la percepción de que nuestros principios están siendo amenazados", señala un informe elaborado por Brad Lips, director ejecutivo de Atlas Network, en enero de de 2020.

En ese mismo documento, el empresario chileno Nicolás Ibáñez Scott, presidente de la Fundación para el Progreso, y Roberto Salinas León, director del Centro para América Latina de Atlas Network, llamaban a "enfrentar de manera más eficaz la verdadera pandemia mundial que es el socialismo del siglo XXI, que nos depara algo mucho peor que el Covid-19".

En medio de esa batalla, los ultracapitalistas desembarcarán en mayo en Madrid con la colaboración de la Fundación para el Avance de la Libertad, una entidad vinculada al Partido Libertario español, afín al programa económico de Milei pero contrario a las posiciones ultras en otros ámbitos que también defiende el presidente argentino.

De hecho, el Partido Libertario ha marcado distancia respecto a la denominada corriente Alt-Right que representan Donald Trump o Jair Bolsonaro, al tiempo que llama "neofalangista" a Vox. La vía de los ultracapitalistas españoles aliados de Atlas Network se aleja así de las propuestas del partido de Santiago Abascal en ámbitos como familia, aborto o inmigración.

En el último número de su revista, la Fundación para el Avance de la Libertad no oculta su rechazo hacia el Gobierno progresista que lideran PSOE y Sumar. En una de sus páginas hay una fotografía de la vicepresidenta Yolanda Díaz junto a la imagen de un dedo pulgar hacia abajo.

"Esta señora no es sólo líder de su partido, condición en la cual puede viajar adonde quiera. Es vicepresidenta del gobierno español, y no puede tensar aún más la cuerda anunciando por su cuenta un viaje

a Palestina sin contar con Exteriores", sostiene.

La revista incluye una entrevista al dirigente del Partido Libertario argentino Iván Dubois, aliado de Milei. "Algunos liberales y libertarios europeos se horrorizan ante la idea de que Javier Milei sea una expresión de la ultraderecha latinoamericana y que varios exponentes políticos europeos estén presumiendo afinidades con él. No nos identificamos como ultraderecha porque ante todo respetamos el derecho a la vida", asegura Dubois.

Simpatía por Ayuso

En el caso de España, la red Atlas Network encontró espejos donde mirarse en el expresidente José María Aznar o la actual responsable del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos han participado en eventos organizados por lobbies que forman parte de Atlas en América Latina.

Díaz Ayuso participó en 2021 en conferencias patrocinadas por miembros de Atlas Network en Chile y Ecuador, frente a quienes criticó las "falsas banderas feministas que no son feminismo" e hizo gala de su eslogan "comunismo o libertad".

En su revista oficial correspondiente al invierno de 2022, la red de lobbies anticomunistas halagó a la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber "impulsado la revitalización mediante una audaz desregulación".

¿Estará Díaz Ayuso en la cumbre de Atlas Network de mayo próximo en Madrid? De momento no hay novedades sobre los conferenciantes que tomarán parte en el encuentro ni tampoco sobre sus invitados estelares.

"Únase a nosotros este año para disfrutar de más tiempo dedicado a intercambios facilitados con sus colegas del think tank, evaluando y debatiendo los últimos estudios de casos y el pensamiento innovador en el espacio de la libertad", señala la invitación.

La presidenta madrileña apareció inicialmente entre los ponentes de un foro similar que se celebró en Punta del Este (Uruguay) en marzo de 2023. "Entre las personalidades que ofrecerán conferencias destacadas en este acto se encuentran Isabel Díaz Ayuso", había avanzado la red Atlas algunos meses antes.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió finalmente al encuentro, que se celebró en un lujoso hotel de esa ciudad uruguaya y tuvo entre sus principales ponentes al opositor venezolano Leopoldo López.

"La batalla no es política, ni siquiera económica: es cultural. Es algo mucho más profundo de cambiar. Es esa masa de ideas, valores y recuerdos que las sociedades van construyendo", resumió en aquella cumbre otro de los conferencistas, el exministro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas.

Acusaciones en México

Contra esa masa de "ideas, valores y recuerdos" pelea Atlas Network en América Latina. Este combate ocupa hoy titulares en la prensa mexicana: en los últimos días, políticos de izquierda de ese país han denunciado una campaña a cargo de la red de lobbies para desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la cercanía de las elecciones, que tendrán lugar el 2 de junio.

"Hay un estrategia vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en México"

"Denunciamos una estrategia internacional de muchos millones de dólares, esto cuesta, no es gratis, vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y a nuestra candidata", afirmó en una rueda de prensa Mario Delgado, dirigente de MORENA, el partido que lidera López Obrador, según reflejó la publicación mexicana SinEmbargo.

"Hay claramente también la intervención de empresas extranjeras con intereses muy particulares, tratar de hacer ganancias, hacer negocios en los sectores de su interés. Están obviamente en contra de un Estado fuerte, responsable, y ellos buscan el lucro y la ventaja a toda costa", agregó.

Atlas Network está vinculada en México al grupo Salinas, perteneciente a una de las familias más ricas del país. En marzo de 2023, el lobby alcanzó un acuerdo de colaboración como el centro de estudios fundado por el acaudalado empresario Ricardo Salinas Pliego, quien aparece señalado en los "Papeles de Panamá" por sus operaciones en paraísos fiscales.

Amigos de Cayetana

El pasado día X, Salinas Pliego organizó el "Festival de las Ideas" en la localidad de Puebla. El acto contó con la participación de la integrante del patronato de Fundación FAES y exdiputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien elogió a la candidata conservadora mexicana Xóchitl Gálvez y cargó contra el gobierno progresista de López Obrador.

"Llaman política de abrazos lo que no es más una mezcla letal de incapacidad y connivencia, y dicen que no hay alternativa, quiero decir que sí la hay, México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año, a ser el cortijo de los cárteles, a mutar a ser un narcoestado", dijo Álvarez de Toledo durante su discurso.

López Obrador aludió a la intervención de la exdiputada del PP en el acto de Puebla. "Vino a hablar mal de mí. La verdad, es un timbre de orgullo, porque esta joven, señora, pertenece a la ultraderecha, a la derecha de Iberdrola", afirmó el presidente mexicano el pasado lunes, durante su conferencia diaria desde Palacio Nacional.