Antònia Jover: "No nos gustan las líneas rojas cuando negociamos, pero en vivienda no podemos ceder"

Balears es uno de los territorios donde la disputa entre la izquierda y la derecha parece estar más reñida ¿Peligra el gobierno progresista en las islas?

Estoy convencida de que el Gobierno progresista no peligra en absoluto, sino que se va a reeditar y con más fuerza. Hemos estado trabajando en una legislatura muy complicada, con una pandemia, donde, al contrario de lo que sucedió en 2008, nos hemos dedicado a salvar vidas, puestos de trabajo y empresas para que nuestra economía pudiera seguir y mantenerse. Nuestra economía en estos momentos está creciendo y es el motor de España. Se ha hecho una buena gestión y estoy convencida de que vamos no solo a reeditar el Govern, sino a hacerlo con más fuerza.

En estos cuatro años de legislatura, ¿cuál ha sido la medida más importante que se ha aprobado? ¿Y la principal medida pendiente o que se ha quedado por hacer?

La medida que se ha quedado por hacer es acabar con la especulación de la vivienda. Uno de los problemas principales de estas islas es el acceso a la vivienda, por lo tanto esta medida ha quedado pendiente; se han dado pasos, sí, pero no suficientes. Esta legislatura tiene que ser la legislatura donde de una vez por todas se deje de especular con la vivienda y las familias puedan acceder a ella. Como decía antes, esta ha sido una legislatura muy compleja: cuando vino la pandemia, los agricultores perdían el patrimonio porque no podían vender sus cosechas; hemo salvado los patrimonios, hemos tenido que darle vueltas a la legislación para que fuera posible comprarles las cosechas y llevarlas a los comedores donde había gente que necesitaba de estas cosechas. Hemos multiplicado las energías fotovoltaicas, el 25% de nuestra energía ya es renovable. Hemos hecho cosas muy importantes, pero lo que destacaría sobre todo es que hemos salvado vidas: aquí todas las personas han tenido atención sanitaria y nuestros mayores han estado bien atendidos.

Apunta a la vivienda como el mayor problema en las islas ¿Cuáles son sus principales propuestas en esta materia?

Tenemos muchas, pero me voy a referir a las tres que considero más importantes. En Baleares hay 70.000 viviendas vacías, queremos poner un impuesto autonómico a la vivienda vacía; esto no es un invento, ya ha funcionado en Euskadi y sólo con ponerlo el 25% de esa vivienda se puso en el mercado. Queremos limitar la compra de viviendas a no residentes durante esta crisis habitacional porque el 38% de las ventas del año pasado fueron a no residentes y se están construyendo más pisos de lujo que pisos para trabajadores. Queremos crear una inmobiliaria pública que garantice el cobro y la devolución en buen estado a los dueños de las casas pero que también garantice un precio razonable a los que quieren alquilar estas casas. Y queremos topar los precios de la vivienda. Hay más propuestas, pero sólo con estas tres bajaríamos muchísimo el precio de los alquileres.

¿Está consolidada la unidad de la izquierda en Balears? ¿Hasta qué punto considera esto relevante para las elecciones?

La unidad de la izquierda siempre es importante, y en Baleares está consolidada desde la legislatura anterior. Nosotros hemos trabajado bien con Izquierda Unida, siempre llegamos a consensos, cuando hay un desacuerdo llegamos a puntos intermedios... No hemos tenido ningún problema con esta confluencia.

Si los números volvieran a dar para reeditar el gobierno con el PSOE, ¿qué condiciones, programáticas o de conformación del Ejecutivo, le pondrían para pactar la coalición?

No nos gusta poner líneas rojas cuando nos sentamos a negociar, pero, evidentemente, la vivienda va a ser un tema que se va a poner encima de la mesa y en el cual nosotros no podemos ceder. Sobre el resto de temas, lo primero que hay que hacer es ver los programas electorales de cada partido, llegar a acuerdos en las medidas importantes, y a partir de ahí ver quién es mejor para gestionar cada área.