El anuncio sorpresa de Sumar sobre la ley mordaza tensa a ERC, EH Bildu y Podemos: "No nos han llamado"

Varios aliados del Gobierno de coalición avisan de que "si no se tienen en cuenta sus líneas rojas" no apoyarán una eventual reforma de la ley mordaza y recuerdan al Ejecutivo que sin ellos "no tiene mayoría".