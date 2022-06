¿Cómo se las apañan Atresmedia y Mediaset para hablar de la Ley Audiovisual?

Vamos a comentar la escasa y curiosa cobertura mediática de la aprobación de la nueva Ley Audiovisual.

La cosa es que, no hay demasiada información en los medios de comunicación sobre la nueva Ley Audiovisual; no es fácil enterarse de en qué consiste si uno no busca bien.

Dentro de eso, la mayoría de los contenidos los he encontrado en los medios autonómicos, y también algunos en la prensa digital. Los diarios progresistas o de izquierdas como Público o Eldiario.es han hecho algunas informaciones críticas sobre la nueva ley, poniendo el foco en el hecho de que beneficia al duopolio Atresmedia-Mediaset y a las grandes plataformas frente a los productores independientes.

Por ejemplo: noticia de Eldiario.es: "Moncloa resta importancia a la división del Gobierno en la ley audiovisual y Sánchez reivindica el “equipazo” de la coalición". Unidas Podemos se abstuvo en la votación después de que el PSOE colara una enmienda que beneficiaba a las grandes productoras en detrimento de las independientes saltándose el acuerdo alcanzado también con ERC, que votó en contra. Sánchez reivindica su “equipazo” un día después.



Ojo en el lenguaje, El PSOE "coló" una enmienda "saltándose el acuerdo" que había alcanzado con su socio. Hay también algunos contenidos en esta misma línea crítica en digitales de derechas. Por ejemplo: El Español, el digital de Pedro J: "Los productores independientes rechazan en bloque la ley audiovisual".

Parece que en la derecha mediática hay quien considera que con esta ley el PSOE se pone en contra a un sector cualitativamente muy importante, como es el sector del cine y el audiovisual, y está dispuesto a meter el dedo en esa llaga y a hacerse eco de las críticas de los pequeños productores audiovisuales.

Y eso de "sin entrar en ningún momento al fondo del asunto" es muy importante tenerlo presente para entender por qué el tratamiento de este tema en las televisiones del duopolio mediático es el que es.

Lo primero, como os podréis imaginar, hay que decir que las teles de Atresmedia y Mediaset, que son los grandes beneficiados con esta ley, pasan muy de puntillas por este tema. Que es lógico: mejor no hablar en público de tus propios negocios y de cómo te vas a repartir la pasta, ¿no? Como que queda un poco feo. Y cuando hablan, lo hacen sin salirse nunca de un marco muy concreto que les permite tratar el tema sin explicar en ningún momento en qué consiste la ley audiovisual.

Esto es como: ¿hay que hablar de la ley audiovisual? Pues contamos que hay una peleíta más dentro de la coalición, las peleítas de siempre, ya sabéis. Y de paso lo contamos dando un palito a la izquierda del Gobierno, diciendo que "dejó solo" al PSOE, pobrecitos. Pero ¿por qué Unidas Podemos no apoyó la ley? ¿En qué consiste? Eso ya si eso otro día te lo cuentan Atresmedia y Mediaset.

Por último, el programa de Ferreras también enmarcaba el tema visualmente en pantalla. Rótulo: "Podemos y ERC no apoyan la ley del audiovisual". Hashtag: #CismaLeyARV.