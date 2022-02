Podemos apela a su impuesto a las eléctricas para contener la subida de la factura de la luz por la guerra en Ucrania

Podemos advierte de que el conflicto iniciado por la invasión de Rusia a Ucrania va a tener consecuencias económicas que "van a afectar al bolsillo de las familias y de las pequeñas y medianas empresas" y, por eso, pide articular respuestas a nivel europeo, pero también "a nivel de país".

Así lo ha expresado este jueves el portavoz de la formación morada Javier Sánchez Serna, que ha pedido que se aborden medidas en el seno del Gobierno de coalición para paliar el impacto económico de la guerra. El dirigente se ha referido en concreto a la energía y a la más que probable subida de la factura de la luz provocada por el disparado precio en los mercados energéticos.

"Aunque el conflicto acabara ya, va a tener implicaciones económicas en el corto plazo, y hay que articular respuestas a nivel europeo y a nivel del país. Uno de los primeros resortes que se puede disparar es el precio del gas, debido también a un mercado marginalista que pone el precio más caro", ha alertado Sánchez Serna.

En este sentido ha puesto sobre la mesa reformas que, a juicio de Podemos, ayudarían a contener el precio de la luz y paliaría el impacto de la guerra en Ucrania en la economía de las familias en España.

El portavoz se ha referido a medidas como la creación de una empresa pública de energía (Unidas Podemos llevó esta iniciativa al Congreso la pasada semana y fue tumbada gracias, en parte, a los votos en contra del PSOE) o la aplicación de un impuesto a las grandes eléctricas (uno de los tributos que UP quiere que se desarrolle en la reforma fiscal que se abordará en los próximos meses).

"Tenemos que abordar la reforma del sistema del sector eléctrico con medidas como la bajada del IVA al 10% en los suministros básicos de forma permanente o el aumento del impuesto de sociedades a las grandes eléctricas para poder bajar la factura de la luz de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Seguiremos trabajando para que no afecte y que la factura de la luz baje", ha insistido Sánchez Serna.

Censura de Russia Today y Sputnik

Podemos ha abogado directamente por mantener las vías diplomáticas de diálogo abiertas para acabar con el conflicto en Ucrania: "No es momento de mayores escaladas militares; lo importante y lo urgente es parar los ataques y las muertes", ha defendido el portavoz de la formación.

Sánchez Serna ha puesto en duda dos de las estrategias que se están llevando a cabo para tratar de penalizar a Rusia por su invasión y por violar los tratados internacionales: la censura a medios de comunicación afines al Gobierno ruso, como Russia Today y Sputnik, y las sanciones económicas promovidas por la comunidad internacional.

En el primer caso, el portavoz de la formación morada ha advertido de que estos dos canales "pueden ser medios de propaganda, pero entendemos que se puede entrar en una espiral peligrosa que haga que Rusia se atrinchere aun más y ponga en cuestión la presencia de periodistas extranjeros en Moscú".

En el segundo caso, ha pedido revisar el objetivo de las sanciones económicas para que sean los "oligarcas rusos" los que sufran sus consecuencias, y no el pueblo de Rusia. "Hay sanciones que en el pasado no han servido. Como las sanciones muy duras contra Crimea que pagan las poblaciones y no han servido para nada. Hay sanciones que se pueden poner a oligarcas que están financiado a equipos de fútbol en la Premier League. Las sanciones que van encaminadas a aumentar el sufrimiento en el pueblo no son justas", ha concluido.