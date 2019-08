El socialista Javier Lambán ha tomado posesión como presidente de Aragón este sábado, 3 de agosto, en un acto que se ha celebrado a las 12.00 horas, en el Patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede del Parlamento autonómico.

Lambán ha destacado la importancia de las gorbernanzas trasversales. Ha dicho que "el poder no debe ser privativo de la izquierda ni de la derecha". Y ha añadido: "No me cuesta trabajo instalarme en la centralidad", según recoge El Mundo.

Ha destacado que su gobierno será "social, verde, digital y plenamente alineado con la Constitución y la unidad de España". Y ha recordado que lo que le une con sus socios es la defensa de Aragón "como proyecto común".

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, han asistido a este acto en representación del Gobierno de España.

También lo han hecho representantes sociales, económicos y políticos de la Comunidad autónoma. 'La Marcha de los Reyes de Aragón' ha abierto el acto, al mismo tiempo que, por la escalera de los Reyes Católicos ha descendido la comitiva presidencial para situarse en el centro del salón dorado.

Javier Lambán fue designado presidente de la Comunidad este miércoles, 31 de julio, en las Cortes de Aragón, con los votos a favor de PSOE, Podemos-Equo, Chunta Aragonesista (CHA), Partido Aragonés (PAR) e Izquierda Unida. Los cuatro primeros partidos han firmado un acuerdo de investidura y gobernabilidad y, todos ellos formarán parten del primer gobierno cuatripartito que va a existir en la Comunidad.

Por su parte, IU ha suscrito un acuerdo de investidura con el PSOE con el objetivo de incluir políticas de izquierdas en el programa de gobierno de Lambán, si bien se mantendrá en la oposición, junto con el PP, Ciudadanos y Vox, grupos estos últimos que votaron en contra de la investidura del socialista.

Javier Lambán repetirá al frente de este cargo, después de haberlo ostentado durante cuatro años en otro gobierno de coalición, en este caso PSOE-CHA, con el apoyo externo de Podemos e IU en el Parlamento regional.