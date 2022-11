Aragonès celebra la supresión de la sedición, un "paso importante" para la desjudicialización que habrá que ampliar

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado el acuerdo con el Gobierno para derogar el delito de sedición, que ha calificado de "paso importante para poner fin a la represión" y avanzar en la desjudicialización del conflicto con el Estado, aunque ha remarcado que habrá que ampliarlo. "Es una clara muestra de que perseverar en tus objetivos da frutos. Pese a las dificultades, seguiremos utilizando la fuerza democrática para poner fin a la represión y volver a votar", ha afirmado en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat.

Aragonès saca pecho de un acuerdo que sostiene que demuestra los "frutos" del diálogo

Aragonès ha destacado que la medida entra dentro de los compromisos alcanzados en julio, en la última reunión de la mesa de dialogo, cuando el Gobierno se comprometió a modificar el Código Penal antes de fin de año. Se cumple así una de las medidas estrella defendidas por el Govern de Aragonès, puesta en cuestión de forma reiterada por sus ya exsocios, Junts per Catalunya.

El último episodio de tensión fue este miércoles en el Parlament, donde Junts cuestionó duramente la estrategia de los republicanos en Madrid. El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, reclamó a Aragonès el "listado de éxitos" de la mesa de diálogo. El president respondió que la tendría antes del 31 de diciembre, y tan sólo dos días después ha llegado ya un resultado. Sin embargo, los de Junts ya han expresado sus dudas sobre la medida.

Aragonès, sin embargo, saca pecho de un acuerdo que sostiene que demuestra los "frutos" del diálogo. "Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito por el que fueron condenados los presos políticos a 100 años de cárcel", ha remarcado Aragonès, quien también ha señalado que la derogación tendrá efectos positivos "para el conjunto de personas represaliadas". Sin embargo, el president ha dicho que hay que seguir negociando para profundizar en la desjudicialización del conflicto y conseguir la amnistía.

El president ha querido desvincular el acuerdo de alianzas parlamentarias e intercambios políticos: "Este acuerdo no es un acuerdo de partidos, no va de siglas. Va de avanzar en la resolución de un conflicto político". Sin embargo, a efectos prácticos queda allanado el camino para que ERC apruebe los presupuestos del Estado y también porque, si Junts finalmente no los apoya, el PSC pueda votar los de la Generalitat.

Aragonès ha señalado que la sedición se ha utilizado "arbitrariamente y de forma injusta" en la persecución del independentismo y que el nuevo delito por el que se sustituirá, el de desórdenes públicos agravados, ya existe. Se reducirá de seis a cinco años la pena máxima. Asimismo, confía en que con la derogación del delito, se recalcularán las penas por las que fueron condenados los presos políticos: "Entendemos que si el Tribunal Supremo en su momento creyó que era sedición y no desórdenes públicos, ahora no cambiará de criterio", ha sentenciado.

Homologación a nivel europeo

El president ha apuntado que la reforma servirá para adecuar el Código Penal a los estándares europeos e internacionales, donde no existe un delito similar, tal y como habían señalado en varios informes el Consejo de Europa y también organismos vinculados a la ONU.

"Con la derogación de la sedición será muy difícil perseguir injusta y arbitrariamente el independentismo"

"Con la derogación de la sedición será más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al independentismo", ha afirmado Aragonès. El president no ha obviado, sin embargo, que queda todavía camino para avanzar hacia la desjudicialización y, en última instancia, conseguir la amnistía reclamada por el Ejecutivo catalán: "Es la mejor garantía para poner fin a la represión".

Aragonès también ha querido cerrar la puerta a las críticas de formaciones como Junts, que han señalado reiteradamente la falta de resultados de la mesa de diálogo. "Cuanta más fuerza tengamos con la negociación con el Estado, que ya empieza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de hacer posible la amnistía y el referéndum", ha concluído.