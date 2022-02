Aragonés no convence ni a los socios del Govern, ni a los aliados parlamentarios ni a la oposición 

Más allá de a su propio partido político (ERC), la conferencia pronunciada este lunes por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se puede decir que no ha convencido a nadie. El discurso, pronunciado un año después de las elecciones al Parlament y con la voluntad de marcar el perfil presidencialista de Aragonès, ha recibido críticas de Junts per Catalunya, En Comú Podem, la CUP, el PSC y la triple derecha y extrema derecha. Dicho con otras palabras, tanto de sus propios socios de gobierno, como del grupo que se ha convertido en el principal aliado parlamentario (En Comú Podem), ni del grueso de la oposición. Sin embargo, las razones del rechazo sí son muy divergentes.

A grandes rasgos, el presidente del Govern hizo un llamamiento a "fortalecer" la posición negociadora catalana con el Estado español, después de apostar por "recoser" una unidad de acción basada en los "grandes consensos de país" y, que por lo tanto, vaya más allá de las fuerzas independentistas, al tiempo que advirtió al Gobierno español de que si no afronta la resolución del conflicto catalán, estará abriendo las puertas de La Moncloa a un Gobierno de PP y Vox. Tras reunirse con partidos y entidades independentistas, Aragonès se reunirá este miércoles con Salvador Illa (PSC) y el jueves Jéssica Albiach (En Comú Podem), pero de momento la unidad de acción que ha propuesto está muy lejos de lograrse.

Por parte del Gobierno español, la réplica se la ha hecho la portavoz, Isabel Rodríguez, quien ha insistido en que su ejecutivo practica un "diálogo" de forma "permanente" que ha permitido "normalizar" las relaciones con la Generalitat. "No hace falta la valentía que se reclama", porque "lo hacemos por convicción", ha insistido.

Sin embargo, las críticas más significativas le han llegado de Junts per Catalunya, con quien comparte gobierno. Con todo, las diferencias entre los socios del ejecutivo autonómico ya se han convertido en un clásico. En esta ocasión, los encargados de verbalizarlas han sido Jordi Sànchez y Carles Puigdemont, el secretario general y el presidente del partido, respectivamente. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sànchez se mostró "sorprendido" por la referencia que Aragonès hizo de los indultos, ya que según su interpretación se puede concluir que iban ligados "al diálogo con el Estado". "Nosotros no sabíamos nada", ha recalcado Sànchez. Horas después, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha subrayado que "en ningún momento" el president dijo que los indultos se hubieran "negociado".

Puigdemont le pide "respeto para la estrategia del exilio"

Además, Sànchez ha puesto el foco en las "ausencias muy marcadas" del discurso, entre las que ha destacado que no se explicitara el "cómo" conseguir lo que plantea Aragonés, así como que no se mencionara explícitamente el referéndum del 1 de octubre del 2017 ni se reconociera a Carles Puigdemont: "Recordó a Companys, Pujol y Maragall, entre otros, como si aquí se acabara la historia", ha lamentado. En cambio, sí ha aceptado la "mano tendida" para recoser la unidad soberanista y ve positivamente que Aragonés ya constate que la mesa de diálogo "no está funcionando" y que existe un "bloqueo".

Puigdemont, a su vez, a través de Twitter ha pedido a Aragonés "respeto para la estrategia política del exilio" y ha enlazado un artículo suyo en el que reclamaba "que nadie hable por nosotros", incluido el Govern. En la conferencia, el presidente dijo textualmente: "Debemos forzar al gobierno del Estado a moverse y que empiece a hablar de propuestas que afronten realmente la raíz del problema. Cumplir con las obligaciones no es una propuesta. Hay que afrontar el problema como le exige el Consejo de Europa. Empezando por retirar las causas contra el President Puigdemont y el resto de políticos exiliados. Y acabando por encontrar una solución democrática al conflicto".

La CUP y los Comuns ven "parálisis" en el Govern

Situada desde hace unos meses en la oposición después de haber facilitado su investidura, la CUP no ha aplaudido el contenido de la conferencia de Aragonès. Su presidenta en el Parlament, Dolors Sabater, ha asegurado que el jefe del ejecutivo "no dijo nada que haga pensar que las cosas se van a mover. (...) Estamos en el mismo punto que hace un año. Hacen falta más hechos y menos palabras".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Sabater ha considerado que un año después de las elecciones se vive una "situación de legislatura de parálisis" tanto en la cuestión independentista como por las políticas "sociovergentes". También ha instado al Govern a romper la apuesta por la mesa de diálogo, porque el Estado "no tiene ningún incentivo para moverse en nada". Ningún miembro de la CUP asistió a la conferencia.

El presidente de la Generalitat tampoco ha recibido la aprobación de En Comú Podem, el grupo con el que ha aprobado los presupuestos de este 2022, hasta ahora el principal éxito del actual Govern. Su presidenta parlamentaria, Jéssica Albiach, ha manifestado que el discurso "fue la constatación de un año perdido" y ha lamentado que no hubiera "ninguna referencia a la acción de Govern ni tampoco, eso nos parece grave, ninguna autocrítica de cómo se ha llegado a la situación en la que estamos ahora".

"Estamos ante un ejecutivo que sólo ha sido capaz de aprobar una sola ley a su propuesta y que ha dejado detrás suyo una serie de macroproyectos fracasados como el de la ampliación del aeropuerto o el Hard Rock", ha añadido, para subrayar que el único avance han sido justamente los presupuestos, aprobados gracias a su grupo. De cara al futuro, Albiach considera que "el presidente debe elegir: o diálogo e implicación en la transformación plurinacional del Estado como nos decían ayer, o lo peor mejor de Junts". También le ha reprochado que no mencionara en ninguna ocasión la reforma de la financiación autonómica.

El PSC no ve "ninguna propuesta nueva"

El principal partido de la oposición, el PSC, considera que Aragonès se dirigió únicamente a una parte de los catalanes: "ayer vimos un discurso de un independentista que se dirige a los independentistas, no de un presidente que se dirige a todos los catalanes", ha afirmado Jaume Collboni, primer teniente de alcaldía en el Ayuntamiento de Barcelona y secretario de política municipal de la formación. En una entrevista en TV3, Collboni ha considerado que Aragonès no hizo "ninguna propuesta que uniera a los catalanes" y ha insistido en que el actual "es un gobierno dividido y que no funciona. Entendemos que lo que intenta es recoser su propio espacio político y gobierno. No ha hecho ninguna propuesta nueva".

Ahora bien, como ERC, los socialistas mantienen la apuesta por el diálogo si bien ven prioritario que se abra una mesa en Catalunya: "primero debemos acordar los mínimos que la Generalitat quiere llevar a la mesa. El diálogo primero debe empezar entre los grupos políticos catalanes". Una demanda que ya expuso el líder del partido, Salvador Illa, en una reciente entrevista en Público.

Por último, los partidos de la triple derecha y extrema derecha también han censurado el discurso, como era previsible. El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha calificado la conferencia de Aragonès, como un acto "de autoconsumo, de propaganda para su parroquia". Según él, Aragonès no acepta "la realidad diversa e integradora" de Catalunya. "Quieren redefinir el país a su imagen nacionalista. Quieren una Catalunya monolítica". Para el portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, Catalunya "avanza hacia el precipicio" tras la conferencia de Aragonès. Para él es una "auténtica burla" que Aragonés hablara de una "Catalunya entera" porque, a su juicio, Catalunya está "dividida y partida en dos por culpa del separatismo".