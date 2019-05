El actor Viggo Mortensen arremete contra Vox en una carta publicada este martes en el diario El País por haber usado en Twitter una imagen de Aragorn, su personaje en El señor de los anillos, alentando a la "batalla" contra las mujeres, los gays y la prensa el pasado 28 de abril, el día de las elecciones.

Aquel día Vox publicó en su cuenta de Twitter un montaje en el que se podía ver una foto del actor Viggo Mortensen caracterizado como Aragorn en el que se incitaba a combatir en las urnas a feministas, gais, antifascistas y medios de comunicación.

A Mortensen, actor afincado en España, no le ha gustado nada el montaje de Vox y ha expresado públicamente su disgusto en una breve pero contundente carta publicada en El País que rápidamente de ha convertido en tendencia en Twitter.

"Hay que ser bastante ignorante para pensar que el uso del personaje de Aragon para promover la campaña electoral de un partido xenófobo de ultraderecha como Vox sería una buena idea", escribe el actor, quien considera "ridículo y absurdo" que se le vincule a Vox, un partido que define como "ultranacionalista y neofascista", y más cuando él mismo se considera "una persona interesada en la rica variedad de culturas e idiomas que existen en España y en el mundo".

Además, el actor recuerda que Aragorn representa a "un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media", lo que se contradice con un grupo político "antiinmigrante, antifeminista e islamófobo".

"Me reiría de su torpeza, pero Vox ha entrado en el Congreso con 24 escaños; no es un chiste, y habrá que estar atentos y proactivos, como lo es Aragorn en la saga de Tolkien", concluye Mortensen.

No ha sido el único Viggo Mortensen el único al que no le ha gustado el montaje de Vox. Hace unos días, la productora de la saga de El señor de los anillos, Warner Bros, también dio un toque de atención al partido ultraderechista: "Warner Bros no ha autorizado el uso de nuestra propiedad intelectual para ninguna campaña política", le recordó la productora a través de Twitter.

El pasado mes de octubre el cantante Coque Malla también dejo en evidencia a Vox después de que el partido liderado por Santiago Abascal utilizara su canción No puedo vivir sin ti en un acto. En un mensaje publicado en su muro de Facebook y Twitter que rápidamente se hizo Viral, Coque Malla explicó que "la verdadera inspiración de la canción no es otra que la relación homosexual entre dos dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y la estupidez homófoba".