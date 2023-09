Archivada la querella de Bendodo contra Amparo Rubiales por llamarle "judío nazi" 

El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla ha archivado las diligencias incoadas por la querella de Elías Bendodo, coordinador general del PP y exconsejero andaluz, contra la exdirigente socialista Amparo Rubiales, por tacharle en Twitter de "judío nazi". El juez no aprecia "incitación al odio o a la violencia, ni consecuentemente la presencia de un riesgo real" y considera que dichas palabras no pueden ser consideradas "como expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas".

En un auto, al que tenido acceso este diario, el juez decreta "el sobreseimiento provisional de las diligencias, sin perjuicio del derecho de acciones civiles que pueda ejercitar Elías Bendodo".

Amparo Rubiales llamó a Bendodo "judío nazi" en Twitter --hoy renombrado como X--, al hilo de unas declaraciones del coordinador general del PP sobre el adelanto electoral al 23 de julio, en las que Bendodo llamó al presidente del Gobierno "tramposo" y le acusó de buscar que los españoles no pudiesen votar al convocar los comicios en pleno mes de julio. A lo que la dirigente socialista exclamó: "¡Es realmente el discurso de un judío nazi!"

Posteriormente la propia Rubiales dio explicaciones en la misma red social: "Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia", dijo Rubiales, que añadió: "Mis disculpas y corrijo: Bendodo es un nazi".

El juzgado descarta que las expresiones de Rubiales constituyan un delito de odio, al no apreciar "incitación al odio o a la violencia, ni, consecuentemente, la presencia de un riesgo real".

El juez considera que Rubiales, "en ejercicio legítimo de su libertad de opinión y de expresión, es una actitud o comportamiento con el que no está de acuerdo desde la órbita política, siendo que el mensaje publicado no contiene ninguna referencia clara, perceptible por la generalidad, a que la reacción contra esa crítica a la convocatoria de elecciones generales, deba desarrollarse por medio de la violencia o a través de cualquier otra actitud no democrática"; con lo que "no se aprecia ninguna incitación al odio, a la hostilidad o a la violencia".