"No tributan los territorios, tributan los ciudadanos". Así de tajante se ha mostrado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes, al ser preguntada sobre la forma en la que el Ejecutivo quiere llevar a cabo la armonización fiscal pactada con ERC en los Presupuestos para, entre otras reformas, acabar con el "dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid.

La ministra no ha aclarado la fórmula para llevar a cabo esta reforma, pero sí que se ha referido en concreto a dos figuras impositivas (impuesto de sucesiones e impuesto sobre el patrimonio), y al problema de la "deslocalización de empresas y patrimonio" que, a su juicio, provocan comunidades como las de Madrid, cuyos recursos y posición económica les permiten atraer a empresas a través de incentivos fiscales que no pueden igualar otros territorios del Estado.

En este sentido, Montero ha puesto el ejemplo de la armonización fiscal que el Gobierno defiende en el marco de la Unión Europea: "Lo que buscamos en Europa es que no exista competencia desleal para que las empresas no se deslocalicen de un estado a otro ni se haga un efecto atracción de empresas. Lo que pedimos en el contexto de la Unión Europea lo pedimos para España".

La ministra ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo "no es que Madrid suba impuestos", sino que "haya unas reglas del juego similares en todos los territorios". "Algunas comunidades autónomas tienen que ejercer una presión fiscal cinco veces mayor que otras para recaudar lo mismo. Hay que evitar que algunos territorios se vean obligados a bajar sus impuestos y que esto provoque un empeoramiento de su recaudación y de la financiación de su sistema del bienestar y sus servicios públicos", ha añadido.

Montero ha alertado en varias ocasiones del efecto "deslocalización" y de "atracción de rentas" que provocan las ventajas fiscales que ofrece la Comunidad de Madrid por su situación de "capitalidad", y de los efectos que provoca en el resto de autonomías: "No tributan los territorios, tributan los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener unas cargas fiscales homogéneas en función de su capacidad económica y su nivel de renta, vivan donde vivan. La armonización fiscal no agota la capacidad normativa de las comunidades. Lo que se busca es que no se provoque un efecto atracción de empresas y rentas en determinadas comunidades que provoque que se vacíe el resto de España".

Sucesiones y donaciones, dos impuestos estatales

Sobre los impuestos de sucesiones y de patrimonio, la titular de Hacienda ha recordado que se trata de dos figuras tributarias estatales que ceden la competencia recaudatoria a las comunidades y que, por lo tanto, el Gobierno tiene capacidad para modificarlas si lo considera necesario: "Las dos figuras que son dos impuestos estatales con recaudación cedida, pero en los que el Gobierno de España tiene capacidad regulatoria. El debate todavía no se ha iniciado y mi intención es debatirlo con las comunidades autónomas, las sociedades y las empresas que llevan años trabajando por la armonización", ha precisado.

También ha afeado la posición del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que ha acusado de cambiar de criterio y anteponer los intereses de la cúpula de su partido, el PP, a los de la comunidad autónoma que preside: "Hay presidentes que han mantenido siempre una posición, pero que al toque de corneta de Casado defienden otra cosa. Hablo de Moreno Bonilla, que ha votado a favor de la armonización y ahora ha cambiado de idea. A Andalucía le interesa la armonización porque es una comunidad infrafinanciada a la que le cuesta acompañar las bajadas de impuestos de otras comunidades".

"Los presidentes autonómicos han pedido un debate para que los impuestos de patrimonio y sucesiones no fueran figuras que, a fuerza de que algunas comunidades las han llevado a su eliminación, lleven a deslegitimarlas en el resto de territorios. Son figuras incorporadas al modelo de financiación autonómica y para algunas comunidades son imprescindibles para sostener el Estado del bienestar", ha concluido.