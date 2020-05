Arrimadas advierte a PP y Vox: "Algunos pensarán que esta votación sirve para tumbar al Gobierno, pero no"

Ciudadanos apoyará la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso. La formación 'naranja' negoció con el Ejecutivo de coalición algunas de sus peticiones y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a dialogar "y, en su caso, consensuar" medidas para la implementación del plan de desescalada, así como a abordar conjuntamente la adaptación de los ERTEs y las ayudas a Pymes y autónomos.

La líder del partido y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha acudido por primera vez presencialmente al Congreso desde que se decretó el estado de alarma. Desde su escaño, ha criticado la falta de unidad política: "Muchos españoles voten lo que voten no ven unidad ni manos tendidas. Ven bronca", ha censurado. La portavoz de la formación naranja ha explicado que su grupo parlamentario vota a favor para que desde este sábado "no se pueda salir sin ningún tipo de control", ni decaigan los ERTEs y las ayudas a los autónomos que siguen vinculadas al estado de alarma.

"Algunos hoy pensarán que esta votación sirve para tumbar al gobierno, pero no, sirve para tumbar el estado de alarma", le ha espetado al Partido Popular y Vox. Los primeros se abstendrán y los segundos votarán, directamente, en contra. Es más, Santiago Abascal ha amenazado con realizar una moción de censura al Gobierno. "Entre ser útiles o inútiles, lo tengo claro. Y entre no hacer nada o salvar vidas y empleos, también. Nuestro voto es a conciencia. Asumo absolutamente la responsabilidad de este voto favorable", ha explicado.



"Después de esta votación este gobierno tendrá 155 diputados. Ni más ni menos", ha insistido, recordando que este voto favorable no supone un acuerdo de legislatura. "Quiero recordar lo que hoy se vota aquí, me ha parecido que algunos estaban en un debate de investidura. Algunos se piensan que estamos a favor se Sánchez y de Iglesias, pero no", ha aclarado.

Esta decisión de Ciudadanos de ratificar la prórroga del estado de alarma, como venían haciendo hasta ahora, no ha sido bien recibida por antiguos cargos de la formación, como el exportavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, que decidió 'ipso facto' darse de baja del partido y de la exportavoz de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, que tomó la misma decisión. Además, desde Vox y la órbita de la extrema derecha censuraron la posición de Ciudadanos con duros mensajes en redes sociales.