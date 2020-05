La presidenta y portavoz en el Congreso de Cs, Inés Arrimadas, deja en el aire su voto a la prórroga del estado de alarma hasta que hable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirigente de Cs acusa a Sánchez de "amenazar a 47 millones de españoles" al condicionar los ERTEs y las ayudas a autónomos a la prórroga de dicho estado: "Me parece intolerable", ha dicho. "Hoy hablaré con Sánchez y le trasladaré que esto no se puede extender sine die. No puede dar por hecho que todo ese tiempo se va a extender".

Arrimadas ha asegurado que será "muy consciente" de lo que vota pero antes quiere plantearle una hoja de ruta al Gobierno para salir de la situación de excepcionalidad. En la que incluye que "se desvinculen las ayudas al estado de alarma sino a la situación económica y social", se "defina un plan sanitario para que vayamos saliendo en condiciones de seguridad", que haya transparencia mientras dure el estado de alarma y que el Gobierno se comprometa a "estar en contacto permanente con la oposición" con una conversación semanal.

Pese a que Arrimadas ha insistido en que su formación "no va poner en peligro a todos los españoles", quiere pactar con el Gobierno que se deje atrás el estado de alarma. "Propongo que sin prisa y sin pausa se defina ya la salida del marco jurídico de este estado", ha sostenido en una rueda de prensa con los periodistas. En función de la respuesta de Sánchez, la líder de Cs decidirá el voto de la prórroga este miércoles.

Respecto a las encuestas que han salido en los últimos días, que dejan a Ciudadanos en una situación crítica en el Ayuntamiento de la capital y también en la Comunidad de Madrid ha asegurado que "no está pendiente de salvar votos, sino de salvar vidas y empleos": "Hay encuestas de todo tipo, no me interesa mucho la intención de voto. Creo que Cs tiene un espacio muy importante en España", ha zajando.