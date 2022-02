Arrimadas saca pecho de su apoyo a la reforma laboral: "Se parece poco a lo que defendían PSOE  y Unidas Podemos"

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha conseguido una mezcla de apoyos casi sin precedentes en esta legislatura a cuenta de la reforma laboral. Los motivos por los que los diferentes grupos parlamentarios votarán "sí" a la nueva normativa han sido variados. Y así lo han expuesto desde la tribuna partidos tan diversos que van desde Teruel Existe a PDECat, pasando por Compromís, PRC, Nueva Canarias, Más País-Equo o Coalición Canaria. También han justificado su voto a favor desde Ciudadanos, una de las fuerzas clave para sumar esta mayoría alternativa a la del bloque de la investidura. Su presidenta nacional, Inés Arrimadas, ha sacado pecho de su posición al señalar que la reforma no se parece a lo que defendían los socialistas y UP. Decisiva también es la postura de UPN, aunque sus diputados no han querido intervenir en el debate por diferencias con su dirección.

"Hoy es un día importante para España", ha comenzado su intervención Arrimadas. Para la líder de la formación naranja, "por primera vez en mucho tiempo los que suelen ganar en el mercadeo político, han perdido". Para Arrimadas, "pierde Bildu, ERC y el sectarismo". Y ha tenido palabras duras contra PSOE y PP. "Les pido que nos ahorren el teatro de siempre, no se van a apoyar nunca. Solo se van a poner de acuerdo en repartirse los jueces y RTVE. Por eso es importante que haya un partido liberal", ha afirmado Arrimadas.

"Esta no es una norma de Sánchez, Díaz y el Gobierno. La han hecho agentes sociales. Es la norma menos sanchista que puede haber y se parece muy poco a lo que pedía el PSOE y Podemos. Esta norma consolida elementos de la reforma laboral de 2012. Hay más seguridad jurídica", ha destacado Arrimadas. En este contexto, ha destacado a Díaz el "poco entusiasmo" que había en la bancada de su fuerza política. "Gracias a nuestra responsabilidad, estos partidos han perdido poder de negociación", ha insistido Arrimadas en referencia a EH Bildu y ERC. "Todos nuestros votos van a servir para que se haga menos daño", ha concluido.

Otros de los apoyos aparentemente inesperados, y que no llegó a explicitarse hasta la tarde de ayer es el del PDECat. Ferrán Bel, su portavoz, ha defendido su posición con la reforma laboral porque es "fruto de un consenso". "Esto en cualquier otro país sería buena noticia y las cámaras legislativas lo recibirían con los brazos abiertos. Los acuerdos siempre deberían cotizar al alza", ha dicho Bel, que ha querido felicitar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Del bloque de la investidura progresista sí han votado a favor Más País-Equo y Compromís, que ya anunciaron su postura hace unos días. Joan Baldoví, portavoz de la formación valenciana, reconocía que era "un día complicado" para él, ya que gente conocida le había hecho llegar su desconcierto y decepción. "Podría haber votado no. Entiendo las razones de ERC, Bildu o PNV. El Gobierno generó tantas expectativas y ahora se han quedado cortas", ha afirmado. "A pesar de compartir las razones del bloque de la investidura, hemos decidido votar sí. Tumbar esta reforma no significa que vaya a haber otra.Faltan muchos derechos, avanzamos en otros", ha añadido.

Su compañera de grupo parlamentario, la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, ha destacado que es una reforma que no retrocede en derechos de trabajadores y recupera el diálogo social. En todo caso, ha lanzado un "aviso a navegantes". "Hoy tenemos esta reforma, no va a cambiar las mayorías. Pero si no tenemos cuidado lo que puede cambiar es la legislatura. Hay que recomponer, porque se puede interrumpir una época de cambios", ha advertido Sabanés.

El Gobierno ha recibido también el apoyo de varios partidos integrados en el Grupo Mixto. Así, Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, ha defendido que el "consenso" logrado por los agente sociales es un avance para el país. Para José María Mazón, del Partido Regionalista Cántabro (PRC), aunque "todo es mejorable", aplauden un acuerdo alcanzado por sindicatos y empresarios. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha querido reconocer el esfuerzo del Gobierno y Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha dicho que hay que aceptar el pacto de empresarios y sindicatos.

El PSOE señala a "la sorprendente izquierda"

"Sí a cumplir con trabajadores y empresarios. Sí a los acuerdos que hacen creer a nuestro país". Así ha empezado su intervención Esther Peña, diputada del PSOE. Entre las razones esgrimidas, una de las que mayor relevancia tiene para los socialistas es el acuerdo en la Mesa de Diálogo Social. "Existe otra forma de gobernar. Con diálogo, con acuerdos. Sin ruido y sin extremismos. Sin Casado y Abascal, que como estamos hablando de trabajo y derechos no están aquí", ha añadido.

Para la diputada del PSOE, hay "otra forma de salir de la crisis". Peña ha puesto en valor las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y ha destacado que lo van a tener difícil los grupos políticos que votan en contra de la reforma para explicar a los trabajadores su postura. Desde la tribuna se ha referido a la "sorprendente izquierda" y la "decadente derecha de siempre". "¿Qué les ha pasado?", ha explicado, afeando que en anteriores ocasiones, dentro de la Comisión de Trabajo hayan votado medidas concretas que incluye esta reforma laboral, como la ultractividad. "Díganle a los trabajadores de astilleros que van a votar en contra de lo que les prometieron", ha destacado.

Además, Peña se ha acordado de Andrea Fabra, exdiputada del PP, y su famosa frase. "Que se jodan", dijo en el Congreso cuando Rajoy anunciada recortes en las prestaciones por desempleo. Según Peña, los que votan en contra de la reforma le están diciendo hoy lo mismo a los trabajadores.