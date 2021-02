La corporación municipal de Touro, un ayuntamiento coruñés de 3.620 habitantes, votó a favor de elaborar un proyecto de instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización para acogerse a una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La propuesta partió del PP, que sustenta mayoría absoluta y gobierna desde hace casi tres décadas. La alcaldía remitió al IDAE una memoria técnica donde se incluyen las características de las luminarias de la empresa Artesolar donde trabaja Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde de Touro desde 1994 es Ignacio Codesido, que encargó la elaboración de la memoria a la empresa Consultores de Eficiencia energética. En el documento, al que ha tenido acceso Público, se muestra una tabla con los modelos de Artesolar, una empresa muy reconocida en el sector lumínico, manifestado como "las luminarias nuevas que se van a instalar tendrán las siguientes características". Los partidos desconocían el nombre de la entidad que elaboró este documento, así como que el mismo ya ha sido remitido al IDAE para su evaluación. En el caso de ser favorable, se abrirá un concurso público donde las compañías lumínicas podrán presentarse.



Proyecto de Artesolar en Touro.

El pleno municipal aprobó la subvención con los votos en contra de Marea Veciñal, el principal grupo de la oposición. La agrupación ha criticado que en este documento radica el nombre de Artesolar cuando el contrato tiene que decidirse en una votación después de una concurrencia pública. Haciendo referencia a otras polémicas de "contratos a dedo" de la empresa Artesolar, afean el hecho de que se recoja en el informe técnico los modelos de la propia marca. El grupo pidió la retirada del proyecto, pero finalmente ha salido adelante, "consolidando unos pliegos que anulan la concurrencia exigida por ley en los contratos públicos y que suponen en la práctica darle a dedo un contrato millonario a la empresa del hermano de la polémica presidenta de la Comunidad de Madrid del mismo partido", explican en un comunicado.

El edil de Touro, Ignacio Codesido, ha explicado a Público que "no existe contrato alguno" con la empresa y que fue la consultora la que escogió la marca. "Se ha hecho así para solicitarlo, no firmamos nada, cada uno dice lo que quiere. Luego en el proyecto se abre el concurso, de lo contrario, sería ilegal", explica. "Sé quien es Díaz Ayuso, pero no la conozco personalmente, me parece absurdo".

Fuentes de la corporación municipal han comentado a Público que la consultora "va de la mano del proveedor de luminarias" y que por eso se ha incluido en la memoria la marca Artesolar restringiendo por ende la competencia, "una práctica bastante extendida", comentan. "La consultora que tiene encargado el trabajo se la facilitó un comercial de luminarias que trabaja para varias marcas, una persona cercana al alcalde, y que pretende meter la marca en el proyecto", sostienen.

Según ha explicado la consultora, para la elaboración de la memoria ha cogido como "referencia" Artesolar para justificar los 150.000 euros de presupuesto. "Nos lo pide el IDAE. Es un documento privado que hemos realizado para que el ayuntamiento pueda acceder a la subvención. Después, si el IDAE acepta, el ayuntamiento tiene que encargarse del pliego administrativo y la mesa de contratación votará. De la misma manera, la ayuda puede venir denegada y puede ser que todo esto no valga de nada".

Por su parte, el PSOE ha denunciado "errores" en la memoria que le han costado al Ayuntamiento 2.500€ a mayores. El BNG cree que es una "chafallada" y apoya pedir la subvención, pero no con esas "negligencias". Todos los partidos de Touro, también el PP, aseguran que en la concurrencia final y pública no constará la marca Artesolar, sino los distintos arquetipos que se solicitan para llevar a cabo un nuevo modelo de iluminación del municipio.